Maltepe'deki çöken bina faciası! 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
09.10.2026 - 01:41Güncellenme Tarihi:
Maltepe'de sabah saatlerinde yıkılan 7 katlı binada enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam eden 3 kişiden Mesut Bilecen'in cansız bedenine ulaşıldı.
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Olay, sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarılırken, enkazdan çıkartılan 2 kişi ise hayatını kaybetti. Ekiplerin uzun saatlerdir olay yerindeki çalışmaları devam ederken, enkaz altında kalan 3 kişi için AFAD ekiplerince sismik dinleme cihazlarıyla arama çalışmaları başlatılmıştı.
Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından Mesut Bilecen'in cansız bedenine ulaşıldı.