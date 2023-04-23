Bakan Kurum Üsküdar'da 23 Nisan şenliklerine katıldı

Validebağ Korusu’nda gerçekleşen şenlikte çocuklar için çeşitli gösteriler düzenlendi. Etkinliğe katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, çocuklara oyuncak hediye edip, oyunlar oynadı.

"SİZLER, BİZİM EN KIYMETLİ VARLIĞIMIZ, GELECEĞİMİZ, UMUDUMUZSUNUZ"



Tüm çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Bakan Kurum, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk adımı Gazi Meclis’imizin açılışını bir bahar sevinciyle karşıladığımız gündür. Bugün, 23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal’in sizlere, bütün dünya çocuklarına armağan ettiği bayramdır. Kıymetli yavrularım, bayramınız kutlu olsun. Sizler, bizim en kıymetli varlığımız, geleceğimiz, umudumuzsunuz. Türkiye’nin güzel yarınlarına dair inancın tohumu, güçlü Türkiye için kurduğumuz hayallerin filizi sizlersiniz. Türkiye Yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Sizlerin güven ve huzur ikliminde büyümesi; sokakların, bahçelerin neşeli seslerinizle çınlaması; yüreklerinizin sevgiyle, coşkuyla, umutla çarpması ülkemizin geleceğinin teminatıdır. Bunun içindir ki; Milli Mücadelemizin en kritik dönüm noktalarından biri olan Millet Meclisimizin açıldığı gün, 23 Nisan sadece bu ülkenin değil, tüm dünya çocuklarına hediye edilmiştir. Biz de tıpkı ecdadımız gibi, sizlere daha güzel şehirler, daha güzel bahçeler, daha güzel bir gelecek sunmak istiyoruz. Şehirlerimizin en kıymetli yerlerini; ağaçlarla, kuşlarla, çiçeklerle dost olarak büyümeniz için millet bahçesi haline getiriyoruz" dedi.

“BUGÜN BÜTÜN DÜNYADA 31 MART, ARTIK SIFIR ATIK GÜNÜ OLARAK KUTLANIYOR"



Sıfır Atık Hareketi ile ilgili Emine Erdoğan’a teşekkürlerini ileten Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti: "Sıfır Atık Hareketimizi büyüten en büyük kahramanları, gönüllüleri sizlersiniz. Buradan anne babalara da seslenmek istiyorum. Doğayla iç içe büyüyen, hayvanları seven bir nesil yetişiyor. Artık bundan sonra daha dikkatli olmak zorundasınız çünkü çevre müfettişlerimizin gözü üzerinizde. Çocuklar, Sıfır Atık Hareketimiz artık, tüm dünya çocuklarının kabul ettiği bir seferberlik oldu. Bugün milyonlarca çocuk atıkların dönüştürülmesine daha büyük hassasiyet gösteriyor.

Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayeleri ve sizlerin destekleriyle, bugün bütün dünyada 31 Mart, artık Sıfır Atık Günü olarak kutlanıyor. Sıfır Atığı özellikle çocuklarımız için bir hayat tarzı haline getirmek ancak sizlerle mümkün. Sıfır Atığı bir yaşam tarzı haline getirirsek çocuklarımıza mavisiyle, yeşiliyle çok daha güzel bir dünya bırakabiliriz. Millî Mücadeleyi kazanarak bize böylesi güzel bir günü armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına, tüm gazi ve şehirlerimize teşekkür ediyoruz. Güzel yavrularım, her birinizin, daha nice güzel bayramlar görmenizi diliyorum. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum, kalın sağlıcakla"