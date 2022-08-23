Bakan Kurum: Çevre denetiminde 340 milyon TL ceza kestik
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2022'de 41 bin 414 çevre denetimi yapıldığını, 2 bin 391 tesise ise 340 milyon TL ceza kestiklerini açıkladı.
23.08.2022 - 13:48 | | ANKARA, (DHA)
Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yılın başından bu yana; 41 bin 414 çevre denetimi yaptık. 2 bin 391 tesise yaklaşık 340 milyon TL ceza kestik. 257 tesisin faaliyetini durdurduk. Çevremizi, toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletenlere hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.