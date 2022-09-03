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Bakan Koca'nın Kovid-19 testi negatife döndü

Sağlık Bakanı Koca, "Dün, Covid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım." açıklamasını yaptı.

03.09.2022 - 10:13 |
Bakan Koca'nın Kovid-19 testi negatife döndü

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsü atlattığını, Twitter'dan yaptığı açıklama ile duyurdu. Bakan Koca, "Dün, Covid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Koca, koronavirüse yakalandığını 31 Ağustos'ta Twitter'dan "Covid-19 testim 5 gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım" paylaşımıyla duyurmuştu.

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