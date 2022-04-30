Bakan Koca'dan son dakika aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs pandemisinde fırtınanın geçtiğini ama aşının öneminin devam ettiğini kaydetti. Koca'nın, sosyal medyadan yaptığı açıklamalar şöyle:

"AŞI HAFTASI: Nisan ayının son haftası 2015’ten beri hastalıklara karşı aşılamayı teşvik etmek için düzenlenen bir farkındalık haftası. Aşılanmanın dünyada her yıl, difteri, tetanos, boğmaca, kızamık kaynaklı tahminen 2 ila 3 Milyon ölümü önlediği, Covid-19’a karşı rolü biliniyor.

İNSANLIK TARİHİNDE büyük salgınlara, ölümlere yol açan pek çok hastalık, aşılamanın sonucu olarak artık görülmemektedir. Çiçek hastalığı 1977’den itibaren görülmemiş; 1987 yılında ise çiçek aşısı uygulamaları, ihtiyaç kalmadığından tüm dünyada durdurulmuştur.

ÇOCUK FELCİ dünya genelinde aşılamayla yok edilme aşamasına gelmiştir. Ülkemizde son vaka 1998’de görüldü. Nisan 2009’dan bu yana ise, Türkiye, YENİDOĞAN TETANOSUNU elimine etmiştir. 2020 yılı Aralık ayından beri de KIZAMIKÇIK hastalığı elimine edilmiş durumdadır.

Ülkemizde olduğu gibi, pek çok ülkede, uzun yıllardır sürdürülen aşılama programlarıyla, DİFTERİ HASTALIĞI da görülmemektedir. Ülkemizde son difteri vakasının görüldüğü yıl, 2011’dir. Hastalık, özellikle 5 yaş altında ve eksik aşılılarda ölümle sonuçlanabilmektedir.

GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI kapsamında, ülkemizde çocukluk çağı aşılama takvimiyle 13 hastalığa karşı aşı yapılmaktadır: Boğmaca, difteri, tetanos, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, verem, çocuk felci, suçiçeği, hepatit A, hepatit B, S. Pneumoniae, H. İnfluenzae Tip B.

Çocuklara ve risk grubunda olan erişkinlere AŞI ÜCRETSİZDİR. Genişletilmiş Bağışıklama Programı takvimini tamamlayan bir çocuk; difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği ve aşı ile önlenebilen hastalıklardan korunmaktadır.

AŞILAMA TAKVİMİNİ TAMAMLAYAN BİR ÇOCUK; bu hastalıkların yol açtığı karaciğer iltihabı, karaciğer yetmezliği, siroz ve karaciğer kanseri, verem, menenjit ve zatürreden, orta kulak iltihabından, bu hastalıklar sonucu oluşabilecek sakatlık ve ölümlerden korunmaktadır.

ÜLKEMİZDE YILDA YAKLAŞIK 1.200.000 BEBEĞE aşı uygulaması başlatılmaktadır. Uygulanan aşılar, İyi Üretim Prosedürleri kurallarına uygun üretilmiş olup, uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılardır.

Son yıllarda dünyada beliren AŞI TEREDDÜDÜ, toplum sağlığının önündeki risklerden biridir. Başta çocuklar olmak üzere, aşılanmamış / eksik aşılı kişiler için hastalık riski kaçınılmaz olarak yükselmektedir. Aşı tereddüdü ve aşı reddi bugün 10 küresel sağlık tehdidi arasında.

Salgının başında umut bağladığımız aşının, Covid-19’un kontrol altına alınmasındaki rolünü gördük. Aşı tarihinin önceki zaferlerine benzer bir zafer yaşadık. Yerli aşımız Turkovac, risk grubundakiler başta olmak üzere hepimizin hizmetinde. FIRTINA GEÇTİ AMA AŞI ÖNEMİNİ YİTİRMEDİ.

Aşılanma, sağlığımıza karşı görevimizdir. Aşılanma, doğan her çocuğun doğal hakkıdır. Aşı, insan ömrünün uzamasında en etkili faktörlerden biridir. HERKES İÇİN UZUN BİR YAŞAM amacıyla aşı bilincini yaygınlaştıralım."