Bakan Koca'dan şebeke suyu uyarısı!

Gaziantep'te bakanlığın afet bölgesindeki çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ' İslahiye ve Nurdağı'nda şebeke suyu kullanılmamalıdır.' diye uyardı. Bakan Koca ayrıca, 'Depremden etkilenen 25 bin 276 kişi taburcu oldu. Depremde 256 hastamızın tedavisi serviste devam etmektedir.' dedi.

İşte Salık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasından satır başları...

Milletçe hürmet duyduğumuz Gaziantep halkı... Gaziantep'te 16 devlet, 1 üniversite hastanesi, sayısı 51'i bulan 112 istasyonları ve sağlık evimiz hizmet vermektedir. Toplam 4 sahra hastanesi kurulmuştur. Çadır kentlerde acil müdahale çadırlarının sayısı 16'dır.

Antep'te il genelinde 627 tane aktif olarak eczane hizmet vermektedir. İslahiye 19 eczane ile Nurdağ'ındaki 11 eczane hizmet verememektedir.

25 BİN 276 KİŞİ TABURCU OLDU

Her şeyden önce sağlık profesyonel sayısı 11 bin 400'e kadar ulaştı. Bugünlerin iyi haberlerinden biri olarak depremden etkilenen 25 bin 276 kişi taburcu oldu. Depremde 256 hastamızın tedavisi serviste devam etmektedir. Cerrahi müdahale yapılan depremzede sayısı ise bin 994'tür.

Acil başvuru sayısı 177 bin 311. Tüm birimlere yapılan başvurusu ise 327 bin 956 olarak gerçekleşmiştir.

Bugüne kadar 35 bin kutu ilaç dağıtılmıştır.

Genişletilmiş bağışıklık kapsamında bebek ve aşılamalar normal takviminde devam etmektedir.

Yapılanlar gurur vesilesi olamaz. Bu bilgiler size sağlık hizmeti ihtiyacı açısından kendinizi tam bir huzur içerisinde hissetmeniz gerektiğidir. Daha 20 gün önce bir afet yaşamamıza rağmen Antep'teki servislerin yatak doluluk oranı %40, yoğun bakım yatak doluluk oranı %58'dir.

Bildiğiniz gibi afetzede illerimizde halk sağlığı açısından gerekli çalışmalar yürütülmektedir. İshaliye ve Nurdağı ilçelerinde su kullanılama çalışmaları.. 998 su örneğinden 938'in klor oranı yeterli bulundu. Bugüne kadar 736 su örneği alınmış. Bunlardan 512 sağlık açısından uygun bulunmuştur.

Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılabilir.