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Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet suçlarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkta şiddet suçlarına karşı artık ne yapmamız gerektiğini bildiğimizi düşünüyorum. Sağlığa sağlık hizmetine hepimizin ihtiyacı var. Bugün ise sağlıkçıların size ihtiyacı var. Hakkımızı hukukumuzu lütfen koruyun." dedi.

10.03.2022 - 11:13 |
Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet suçlarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkta şiddet suçlarına karşı artık ne yapmamız gerektiğini bildiğimizi düşünüyorum. Sağlığa sağlık hizmetine hepimizin ihtiyacı var. Bugün ise sağlıkçıların size ihtiyacı var. Hakkımızı hukukumuzu lütfen koruyun." dedi.

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