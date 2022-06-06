GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBakan Koca'dan Kurtalan'daki doktora şiddet olayına ilişkin açıklama
HaberlerGündem Haberleri Bakan Koca'dan Kurtalan'daki doktora şiddet olayına ilişkin açıklama
ABONE OL

Bakan Koca'dan Kurtalan'daki doktora şiddet olayına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kurtalan'daki şiddet olayı sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği karardan yanlış sonuçlar çıkarılmamalı, kararı saygıyla karşılamalıyız." dedi.

06.06.2022 - 01:25 | | DHA
Bakan Koca'dan Kurtalan'daki doktora şiddet olayına ilişkin açıklama

Bakan Koca, Siirt'in Kurtalan ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Vedat Oran'ın, vücudunun bütün röntgenini çekmediği gerekçesiyle hastası M.T. tarafından darbedildiği olaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "Kurtalan'daki şiddet olayı sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği karardan yanlış sonuçlar çıkarılmamalı, kararı saygıyla karşılamalıyız. Olayın adli mercie intikalinde, şüphelinin yüzde 67 engelli olduğu anlaşıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının sebebi budur. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı titizlikle yürütüyor. Şüpheli hakkında TCK 32 kapsamında gerekli raporun alınması için Siirt Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk yapıldı. Rapor yarın tanzim edilip, hukuki süreç yürütülecek. Yasaya güven tam olmalı." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı duyurusu! 'Bir adım daha...'
İlgili Haber
Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı duyurusu! 'Bir adım daha...'

GÜNCEL HABERLER

Çevre Günü'nde 10 milyon 'sıfır atık çantası' dağıtıldı

Çevre Günü'nde 10 milyon 'sıfır atık çantası' dağıtıldı

ABD'de silahlı saldırı! 3 ölü, 14 yaralı

ABD'de silahlı saldırı! 3 ölü, 14 yaralı

Bakan Koca'dan Kurtalan'daki doktora şiddet olayına ilişkin açıklama

Bakan Koca'dan Kurtalan'daki doktora şiddet olayına ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çevre Günü'nde 10 milyon 'sıfır atık çantası' dağıtıldı

Çevre Günü'nde 10 milyon 'sıfır atık çantası' dağıtıldı

Sıradaki Haber
ABD'de silahlı saldırı! 3 ölü, 14 yaralı

ABD'de silahlı saldırı! 3 ölü, 14 yaralı

Sıradaki Haber
Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı duyurusu! 'Bir adım daha...'

Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı duyurusu! 'Bir adım daha...'

Sıradaki Haber
TEB resmen duyurdu! Emeklilere karşılıksız 3.750 TL, başvuran hemen alıyor

TEB resmen duyurdu! Emeklilere karşılıksız 3.750 TL, başvuran hemen alıyor

Sıradaki Haber