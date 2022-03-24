GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBakan Koca'dan 4 bin Suriyeli sağlık çalışanıyla ilgili açıklama
HaberlerGündem Haberleri Bakan Koca'dan 4 bin Suriyeli sağlık çalışanıyla ilgili açıklama
ABONE OL

Bakan Koca'dan 4 bin Suriyeli sağlık çalışanıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Koca, 4 bin Suriyeli sağlık çalışanının istihdam edilmesine yönelik sözlerinin çarpıtıldığını açıkladı. Koca, projenin AB fonundan karşılandığını ve söz konusu personellerin Sağlık Bakanlığı kadrosunda olmadığını açıkladı.

24.03.2022 - 19:09 |
Bakan Koca'dan 4 bin Suriyeli sağlık çalışanıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 bin Suriyeli sağlık çalışanının istihdam edildiğine yönelik sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. Koca, projenin 2017'den beri yürütüldüğünü ve bu personellerin ödemesinin Avrupa Birliği fonlarından karşılandığını da açıkladı.Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"DSÖ Göç ve Sağlık Toplantısında, 29 ilde 185 Göçmen Sağlığı Merkezi açıldığını, buralarda, ülkemize mecburen göç eden 787'si hekim, 34'ü diş hekimi, 1.149'u hemşire, yaklaşık 4 bin Suriyeli sağlık çalışanı istihdam edildiğini söyledim. Konu özünden saptırıldı.

Bu insani proje, Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile Bakanlığımız arasında imzalanan Doğrudan Hibe Sözleşmesi çerçevesinde hayata geçirilmiştir. Türkiye’de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi 2017’den beri devam etmektedir.

"İSTİHDAM AVRUPA BİRLİĞİ FONLARINDAN KARŞILANIYOR"

Göçmen Sağlığı Merkezlerinin yapımı, görevli sağlık personelinin istihdamı Avrupa Birliği fonlarından karşılanmaktadır. Personel sadece Suriyeli hastalara hizmet vermektedir. Personel Sağlık Bakanlığı kadrosunda değildir, proje kapsamında geçici sözleşmelidir.

Göçmen Sağlığı Merkezlerinin AB projesi kapsamında açılmasındaki amaç, sağlık tesislerimiz ile sağlık personelimiz üzerinde oluşan yükü arzu edildiği şekilde azaltmaktır. Gerçek böyleyken, 'istihdam' başta olmak üzere konunun saptırılması kabul edilemez."

    GÜNCEL HABERLER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklama

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklama

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde peş peşe görüşmeler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde peş peşe görüşmeler

    Devre mülk ve devre tatil ile ilgili flaş gelişme! Satışı yasaklanıyor, artık zorunlu olacak...

    Devre mülk ve devre tatil ile ilgili flaş gelişme! Satışı yasaklanıyor, artık zorunlu olacak...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklama

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklama

    Sıradaki Haber
    Devre mülk ve devre tatil ile ilgili flaş gelişme! Satışı yasaklanıyor, artık zorunlu olacak...

    Devre mülk ve devre tatil ile ilgili flaş gelişme! Satışı yasaklanıyor, artık zorunlu olacak...

    Sıradaki Haber
    Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya art arda yaptırımlar! İngiltere'den sonra ABD de duyurdu: 400'den fazla isim var!

    Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya art arda yaptırımlar! İngiltere'den sonra ABD de duyurdu: 400'den fazla isim var!

    Sıradaki Haber
    1000 komiser yardımcısı alımı yapılacak! PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman, şartları nelerdir, KPSS istenecek mi, yaş sınırı olacak mı?

    1000 komiser yardımcısı alımı yapılacak! PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman, şartları nelerdir, KPSS istenecek mi, yaş sınırı olacak mı?

    Sıradaki Haber