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Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide en çok vaka artışı; Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun ve Gümüşhane'de oldu.

15.12.2021 - 10:33 |
Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı.

Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 269,58, Ankara'da 182,37 ve İzmir'de 69,58 oldu. Vaka sayısı en çok artan iller ise Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun ve Gümüşhane oldu. 

Bu illerde vaka oranları Çanakkale'de 472,53, Kırklareli'nde 456,13, Edirne'de 278,59, Tekirdağ'da 336,43, Eskişehir'de 335,72, Artvin'de 186,43, Sinop'ta 302,60, Denizli'de 249,78, Giresun'da 298,63 ve Gümüşhane'de 213,83 olarak kayıtlara geçti. 

Bakan Koca haritayı paylaştı İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

Bakan Koca paylaşımında, "27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane." ifadesini kullandı.

Bakan Koca haritayı paylaştı İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

GEÇEN HAFTAKİ İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI

20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il sırasıyla; Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne olmuştu.

Bakan Koca haritayı paylaştı İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

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