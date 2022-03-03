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Bakan Koca: Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden 1'i Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden 1'i olduğunu, Hıfzıssıhha'nın Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi olarak yeniden hayat bulduğunu açıkladı.

03.03.2022 - 13:47 |
Bakan Koca: Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden 1'i Türkiye

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biriyiz. Bu başarıya yaklaşık 22 ayda ulaştık. Fakat sıfırdan değil. Aşı hikayemizin arkasında bir tarih var. O tarihi temsil eden kurum olan Hıfzıssıhha, Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi olarak yeniden hayat buluyor" dedi.

Bakan Koca: Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden 1i Türkiye

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