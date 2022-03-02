Okullar tatil edildi! Yoğun kar yağışı sonrası valilikler resmen açıkladı
Yüz yüze eğitimle ilgili son dakika kararı. Resmen duyuruldu. Birçok ilde okullar tatil edildi. Kar yağışı yurdun bir bölümünde etkisini göstermeye devam ediyor. Yağışların yoğun olduğu bazı şehirlerde yüz yüze eğitime ara verildi. İşte son dakika haberinin detayları...
Isparta’da saat 15.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı merkezde 7, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.
Isparta Valiliği, ilk ve orta dereceli okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar ve sürücü kurslarının perşembe günü için tatil edildiğini açıkladı.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamileler de 1 gün idari izinli sayılacak.
Denizli
Denizli Valiliği, olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından risk oluşturduğunu, bu sebeple de kent genelinde tüm seviyedeki okullarda yüz yüze eğitime 3 Mart perşembe günü ara verildiğini açıkladı.
Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla okulların tatil edildiğini duyurdu:
"Afyonkarahisar'da devam eden yoğun kar yağışı ve sabaha doğru oluşacak buzlanma nedeniyle, tüm il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerin, bir günlük kar tatilini kitap okuyarak geçirmesini istiyoruz."
Sinop
Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yarın kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Tüm ilçelerde taşımalı eğitime 3 Mart perşembe günü ara verileceği vurgulanan açıklamada, vatandaşların buzlanma ve don gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları istendi.