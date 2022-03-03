Müzik yasağı kalktı mı 2022, kalkıyor mu? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan “müzik yasağı” açıklaması!

Müzik yasağı kalkacak mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merakla beklenen müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanı Süleyman Soylu, Memur-Sen AKUT Ekibinin Tanıtım ve Akreditasyon Töreni'nde konuştu. Cuma günü (yarın) Türkiye genelindeki tüm okullarda bir tatbikat yapılacağını söyleyen Soylu, "Afet anlarında okullardan tahliye tatbikatımız var. Yarın tüm Türkiye'de tüm çocuklarımızı bir tatbikatla buluşturmuş olacağız" diyerek müzik yasağına yönelik bir de açıklama yaptı.

Müzik yasağı kalktı mı 2022, kalkıyor mu?

Bakan Soylu müzik yasağına ilişkin “Kültür Bakanlığı’mız ve Sağlık Bakanlığı’mızla konuyu değerlendireceğiz” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saat 24.00’ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Kültür Bakanlı’ğımız ve Sağlık Bakanlığı’mızla konuyu değerlendireceğiz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Müzik yasağıyla ilgili de bilim kurulunun aldığı bir karar yok. Onun da yakın zamanda kalkacağı kanaatindeyim” değerlendirmesinde bulunmuştu.