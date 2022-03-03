Maske yasağı kalktı mı, nerelerde geçerli, maske zorunluluğu nerelerde kalktı? Okulda maske takmak zorunlu mu, otobüste, AVM’de maske kalktı mı?
Maske zorunluluğu kalktı mı, maske yasağı nerelerde geçerli? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak, salgınla mücadelede yeni bir döneme geçildiğini aktardı. Açık alanlarda maske zorunluluğunu sona erdiğini belirten Koca, “Kapalı ortamlarda da havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart olmayacak.” dedi. Peki, maske zorunluluğu nerelerde geçerli? Okulda maske takmak zorunlu mu?
Koronavirüs Bilim Kurulu, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığında toplandı. Bakan Koca, toplantı sonrasında salgınla mücadelede yeni yol haritasını belirlendiği duyurdu. Salgının etkisini yitirdiğini söyleyen Koca, bakanlık tarafından alınan yeni kararları açıkladı. "Bugün serbestlikten söz edeceğim” diye söz başlayan Koca açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını söyledi. Peki, maske zorunluluğu nerelerde geçerli?
MASKE YASAĞI KALKTI MI?
Maske yasağı açık alanlarda kaldırıldı, kapalı ortamlarda da havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmanın artık şart olmadığın belirtildi.
MASKE ZORUNLULUĞU NERELERDE GEÇERLİ?
Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz. Maskeyi gerektiğinde hemen tamak üzere yanımızda taşıyoruz. Özellikle büyüklerimizle, kronik hastalarla bir aradayken maske günlük hayatımızın vazgeçilmezi olmalıdır.
Hastane, metro, otobüs, metrobüs, uçak, tren, alışveriş merkezi, okul yani kapalı ortamlarda topluluk içerisinde maskenin takılması şart.