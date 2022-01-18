Bakan Koca: Aşı olmayanların oranı yüzde 8'den az

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8'den bile az. Bunların önemli bir kısmı, 'herkes aşı olduktan sonra ben de olurum' diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz" dedi.

Dün Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 403 bin 836 testte 64 bin 935 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 162 kişi hayatını kaybederken, 72 bin 106 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,27, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,03 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 271 bin 832, 2'nci dozda 52 milyon 155 bin 792 ve 3'üncü dozda 23 milyon 573 bin 142 olmak üzere toplam 139 milyon 578 bin 409 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'HASTALIĞA AŞISIZ YAKALANIRSANIZ BÜTÜN DÜZENİNİZ AKSAR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA VAKA SAYISINDA 2 KAT ARTIŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasında; vaka yoğunluğu en çok artan iller Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük oldu. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 663,69'dan 1222,37'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından 01-07 Ocak'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Bakan Koca, haritaya göre vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük olduğunu bildirdi. Haritaya göre, 10 il arasında bulunan İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son bir haftada 663,69'dan 1222,37'ye, Ankara'da 184,29'dan 386,15'e, İzmir'de 323,30'dan 574,85'e, Eskişehir'de 825,92'den 1359,54'e yükseldi. Eskişehir, en çok vaka görülen kentler arasında zirvede yer aldı. Haritaya göre vaka yoğunluğu en az iller ise 4,70 ile Van, 6,77 ile Hakkari ve 12,33 ile Ağrı oldu.

"YARIYIL TATİLİNDE DİKKAT EDİLMEZSE DURUM KÖTÜYE GİDER"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün illere göre haftalık koronavirüs vaka haritasını açıkladı. 1-7 Ocak'ı kapsayan haritada İzmir'deki vaka sayısı, 100 binde 574,85 oldu. Kentte 25-31 Aralık'ta 100 binde 323,30 olan vaka sayılarındaki artış, dikkat çekti. Bu tabloyu değerlendiren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sipahi, "Birçok hastanede olduğu gibi hastanemizde de yoğun bakım servisleri genişletildi ve buna rağmen doluluk oranları çok yüksek. Hastanemizdeki yoğun bakım doluluk oranı şu anda yüzde 90'ın üzerine çıktı. 'Omicron' hafife alınmamalı. Bireysel tedbirlerin artırılması gerekiyor" diye konuştu.



Vaka sayılarındaki yükselişin iki temel nedeni olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sipahi, "Bunlardan birincisi; yılbaşı eğlenceleri, ikincisi de 'Omicron'un hafife alınmasıdır. Vatandaşlar, bireysel önlemleri oldukça gevşetti ancak bu tedbirler yeniden artırılmalı. Aynı zamanda 'Aşılıyım ben' rahatlığının da çok baskın olduğunu görüyoruz. Vaka sayılarının artması Covid-19 ilişkili 'Post Covid Sendromu', 'Diabetes Mellitus' gibi hastalıkların toplam görülme sayısı olasılığını da artırmakta. Önümüzde bir yarıyıl tatil süreci var. Dikkat edilmezse durumu daha da kötüye götürme olasılığı var. Yükselen vaka sayılarında hem 'Omicron' hem de diğer varyantlar bulunuyor" dedi.