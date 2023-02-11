Bakan Kirişci: Hatay’da baraj patladığı iddiaları asılsızdır

Bakan Kirişci kurtarma ekiplerini ve vatandaşları panikleten Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Kirişci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddialar ASILSIZDIR. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir. Benzer bir dezenformasyon Atatürk Barajı ile ilgili de üretilmiş, yerinde incelemeyle kamuoyunu bilgilendirmiştik. Yarın da Hatay’daki barajlarımızı yerinde inceleyeceğim. Bu süreçte resmî kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.