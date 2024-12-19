Bakan Kacır'dan Meclis'te yeni OSB müjdesi: Kahramanmaraş Afşin'e yeni OSB

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “2002’de sayıları 191 olan OSB’lerimizin sayısını bugün itibarıyla 364’e çıkarmış olduk. 33 OSB genişleme alanıyla birlikte 10 bin 661 hektar ve Kahramanmaraş Afşin’le birlikte 74 hektar daha yeni yatırım alanı oluşturduk.” dedi.

TÜRKİYE’DEKİ OSB SAYISI 364’E ULAŞTI

TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine devam ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Genel Kurul’da milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Son bir yılda Türkiye’de planlı sanayi alanları faaliyetlerine ilişkin soru üzerine Bakan Kacır, “2002’den bu yana organize sanayi bölgeleriyle, endüstri bölgeleriyle planlı sanayileşmeyi muazzam bir hızla bugünlere getirdik. 2002’de sayıları 191 olan OSB’lerimizin sayısını bugün itibarıyla 364’e çıkarmış olduk. Bugün itibarıyla diyorum çünkü bu vesileyle ilk kez burada sayın milletvekillerimizin huzurunda dün Kahramanmaraş Afşin’de 74 hektar büyüklüğünde bir OSB’nin kuruluşunu da tamamladığımızı ilan etmiş oluyorum.” ifadelerini kullandı.



“Son bir yılda 5 bin 978 hektar olan 12 OSB, 7 endüstri bölgesi, 4 sanayi alanı ilan etmiş olduk.” diyen Kacır, “Bunlara Kahramanmaraş Afşin OSB’de 74 hektarlık ilave planlı sanayi alanını da dahil ettik. 33 OSB genişleme alanıyla birlikte 10 bin 661 hektar ve Kahramanmaraş Afşin’le birlikte 74 hektar daha yeni yatırım alanı oluşturduk. Son 22 yılda 48 bin hektardan 146 bin hektara çıkardığımız planlı sanayi alanlarımızda üretimde olan parsellerin sayısını 11 binden 59 bine, çalışan sayısını da 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik.” şeklinde konuştu.





AFŞİN OSB İLE OSB SAYISI 364’E ULAŞTI

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından; 1 yeni OSB’ye daha sicil verilerek tüzel kişilik kazandırıldı, toplam OSB sayısı 364’e yükseldi. Yeni kurulan 74 hektar büyüklüğündeki Afşin OSB ile bölge; Türkiye’nin geleceğinin temelleri olan üretim ve kalkınmanın öncüsü olmaya devam edecek.



Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesinde Bulunan Alanın Afşin Sanayi Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar, 24 Mart 2023 tarihli 32142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

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