Bakan Kacır: Türk özel sektörünün Ar-Ge harcamaları 350 milyon dolardan 14 milyar dolara ulaştı

Bakan Kacır, İstanbul’da düzenlenen törenle, Entertech İstanbul Teknokent Maslak Girişim Ofisi (GO) ve StartGate TEKMER’in açılışını yaptı. Millî Teknoloji Hamlesi yolculuğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye'yi kritik teknolojileri kendi imkânlarıyla geliştirebilen, üretebilen, rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen bir ülke kılma yolculuğunda “gençleri en büyük güç” olarak gördüklerini belirten Kacır, konuşmasında şunları söyledi:



İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ

En büyük gücümüz olarak gördüğümüz genç arkadaşlarımızla birlikte olmak, üniversite kampüslerinde millî teknoloji atölyeleri açmak, böylesi mekanlarda, teknoparklarımızda hızlandırma programlarıyla, kuluçka programlarıyla onların fikirlerinin girişimlere, girişimlerinin büyük başarı hikayelerine dönüşmesine katkı sunmak, bizim için gerçekten büyük bir mutluluk vesilesi. Türkiye olarak teknolojinin insanlık yararına geliştirilmesi sadece bir avuç şirket ya da bir avuç ülke tarafından değil, bu alanda emeğiyle, gayretiyle, alın teri, akıl teri döken herkesin katılımıyla teknolojinin daha ileriye taşınması fikirlerinin en kuvvetli savunucusu olmaya gayret ediyoruz.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME YOLCULUĞU

Bu iddiayı ortaya koyarken kendi teknoloji geliştirme yolculuğumuzu da bize has, bize özgü yollarla, yöntemlerle, usullerle hayata geçiriyoruz. Sadece ağzında gümüş kaşıkla doğanların değil, bu milletin bu alanda gayret gösteren, emek veren tüm evlatlarının Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katılmalarını, hayallerini, iş fikirlerine, girişimlere ve küresel başarı hikayelerine dönüştürmelerini kamu olarak hükümet ve bakanlık olarak en önemli ödevlerimiz arasında görüyoruz. Bu imkânı genç arkadaşlarımıza sunabilmek için de Türkiye'nin dört bir yanında altyapılar kurmaya paydaşlarımızla birlikte genç arkadaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmaya yolculuklarını hızlandırmaya gayret ediyoruz.



AR-GE ÖNCÜSÜ

Bu yıl itibarıyla Türkiye'nin 100 üniversitesinde milli teknoloji atölyeleri kurmuş olacağız. Türkiye gerçekten son 23 yılda teknoloji geliştirme yolculuğunda büyük mesafe kat etti. 23 yıl öncesine döndüğümüzde araştırma, geliştirme, inovasyon gibi kavramların özel sektörümüzde çok gündemde olmadığı bir dönemin var olduğunu biliyoruz. Fakat şimdi Türk özel sektörü Türkiye'de araştırma geliştirmenin öncüsü haline geldi. Türkiye'nin toplam Ar-Ge harcamaları 1,2 milyar dolardan 20 milyar dolara yükselirken Türk özel sektörünün Ar-Ge harcamaları da 350 milyon dolardan 14 milyar dolara erişti. Bugün Türk özel sektörü ortaya koyduğu başarı hikayeleriyle farklı sektörlerde dünyada adından söz ettiren öncü başarı hikayelerine imza atabilen bir konumda artık.

SAVUNMA SANAYİ

Türkiye, insansız hava araçlarında dünyada bir numara haline geldi. Deniz platformlarında, kara araçlarında, denizaltılarda, haberleşme sistemlerinde, uydu teknolojilerinde, kuantum teknolojilerinde, siber teknolojilerde, Türkiye dünyanın en iddialı ülkeleri arasında bugün. Bütün bu başarılar pek çok sektör arasında yeni bir etkileşimi de beraberinde getiriyor. Yani siz savunma sanayinde ilerledikçe bu başarı hikayesinden ilham alan ve bu etkileşimle özellikle insan kıymeti, insan kaynağı etkileşimiyle savunma sanayinin izinden giden diğer sektörlerde de muazzam bir katma değer artışı ortaya koyuyorsunuz. Bütün bu hikâye, Türkiye'nin sanayi katma değerini yıllık 41 milyar dolardan 246 milyar dolara eriştirmesini sağladı.





YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Bugün ihracat başarısından söz edebiliyorsak, bunun arkasında sanayinin daha yüksek katma değerli üretim başarısı vardır. Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerin yüzde 95'i sanayi ürünlerinden oluşmaktadır. Yani 36 milyar dolarlık ihracatı 274 milyar dolara çıkarabilmemizin arkasında sanayimizin tüm sektörlerinin; otomotivden makineye kimyadan gıda endüstrisine tüm sektörlerimizde ortaya konan başarının muazzam bir payı var. Dolayısıyla aslında bu bir ekosistem meselesi, bir ağ meselesi.



TEKNOPARKLAR

Teknoparkların sayısını 2'den 114'e çıkardık. Teknoparklarımızda 23 yıl önce sadece 56 şirket faaliyet gösteriyorken bugün 8 bin 700'e yakın şirket Türkiye'nin teknoparklarında araştırma, geliştirme, inovasyon yapıyor. Türkiye, bu teknoparklardaki kuluçka merkezleriyle, hızlandırma merkezleriyle genç insan kaynağının yenilikçi girişimler kurmasına öncülük ediyor. Bu aslında Türkiye'nin kendine has garaj modeli aynı zamanda. Türkiye bu imkanları gençlerine sunarak onların bu yolculuğa erken yaşlardan itibaren katılmasını mümkün kılıyor. Gençlerin kurduğu şirketler de Türkiye'nin yeni dijital ekonomisinin öncüleri haline geliyor.

OYUN SEKTÖRÜ

Bugün özellikle oyun sektöründe, bugün bir araya gelmemize vesile olan bu merkezin de ana odağı olan oyun sektöründe birkaç gencin bir araya gelip kurduğu, hali hazırda da 20-30 gencin çalışmakta olduğu ve henüz ömrünün ilk basamaklarında çalışma hayatının ilk yıllarında olan teknoloji girişimleri milyar dolar değerlemeye ulaşabiliyor. Bizim ilk turcornlarımız da oyun sektöründen çıktı ve ilk turcornumuzdan 70’ten fazla teknoloji girişimi doğdu. Aslında bu büyük ölçekli başarılara imza atan girişimleri ne kadar önemsememiz gerektiğinin de ispatı niteliğinde. Hem özel sektörün bu yolculukta özellikle TEKMER’lere öncülük etmesini sağlayacak adımlar attık.

GİRİŞİM EKOSİSTEMİ

KOSGEB desteğiyle kurduğumuz TEKMER’ler girişim ekosistemimizde teknoparkların, Ar-Ge tasarım merkezlerinin tamamlayıcı bir unsuru haline geldiler. Türkiye'de girişimcilik alanına sunduğumuz destekleri ve altyapıları standart hale getirmek için GO Girişim Ofisi modelini oluşturduk ve hedefimiz bu yıl 81 şehrimizin tümünde girişim ofislerimizin hayata geçmiş olması. Bakanlık kaynaklarının son dönemde hibe programlarının, destek programlarının yanında girişim sermayesi fon yapılarına daha fazla yönlendiriyoruz. Aynı zamanda büyük ölçekli firmalara, araştırma geliştirme desteklerimizden, teşviklerimizden büyük ölçekte yararlanan firmalara elde ettikleri faydanın bir bölümünü girişim sermayesi yatırımına dönüştürmelerini zorunlu kılan mevzuat düzenlemeleri yaptık.

GİRİŞİM SERMAYESİ HACMİ

2011-2015 arasında yıllık 50 milyon dolar olan, 2016-2020 arasında yıllık 100 milyon dolar olan girişim sermayesi hacmi, 2021-2025 arasında son 5 yılda ortalama 1,1 milyar dolara erişti. Yani bir önceki 5 yılın 11 misli, ondan önceki 5 yılın 22 misli büyüklüğe erişti Türkiye'de yıllık girişim sermayesi yatırım hacmi. Bunu daha da büyüteceğiz. Bunu yapmak zorundayız çünkü biliyoruz ki genç girişimler, teknoloji girişimleri özellikle dijital alanda çalışan yeni nesil girişimler banka kredileriyle büyüyebilecek yapılar değil. Yeni nesil teknoloji girişimlerinin sahip olduğu en büyük sermaye akıl sermayesi.



İNSAN KAYNAĞI

Geçtiğimiz yıl Türkiye TechVisa programını başlattık. Bu programla Çalışma Bakanlığımızla birlikte teknolojik girişimlerinin ve bu şirketlerde çalışan bireylerin Türkiye'de oturma ve çalışma süreçlerini çok kolaylaştırdık. Daha önce altı aydan uzun süren bu süreçleri iki hafta gibi bir zamana indirdik. Sadece iki hafta içerisinde buradaki girişimlerde dahil olmak üzere bu ekosistemdeki girişimlerde çalışacak insan kaynağına Türkiye'de çalışma ve oturma izni sunabiliyoruz. Bu programla şimdiye kadar 5 bine yakın teknoloji geliştiricisi Türkiye'mize taşındı. Çalışmalarını artık Türkiye'mizde sürdürüyor. Nitelikli insan kaynağını çekebilmek, bu yarışta inanıyoruz ki Türkiye için önemli avantajlar sunacak.

TERMİNAL İSTANBUL

Dünyanın en büyük girişimcilik merkezini İstanbul'da kuruyoruz. Atatürk Havalimanı'nın terminal binalarını Terminal İstanbul markasıyla bir teknoparka dönüştürdük. Atatürk Havalimanı terminal binalarında dünyanın en büyük start-up merkezi, teknoloji girişimciliği merkezi kuruluyor. Bunun İlk fazını haziran ayında açacağız ve İstanbul'umuza kazandıracağız. Peşinden birinci yılın sonunda büyük bir fazın daha açılışını yapacağız ve iki yıl içinde Atatürk Havalimanı terminal binalarının tamamını sizlere, teknoloji girişimcilerine kazandırmış olacağız. İnanıyorum ki orası da yine küresel düzeyde Türk teknoloji girişimlerine olan ilgiyi güçlendirecek önemli bir adım olacak.

TEKNOLOJİ FESTİVALLERİ

Daha erken yaşlardan itibaren gençlerimizi bu yolculuğa kazanabilmek için de bir yandan dünyanın en büyük teknoloji festivallerini, TEKNOFEST’leri düzenlemeye, bir yandan Türkiye'nin dört bir yanında Deneyap teknoloji atölyeleri gibi altyapılar kurarak 11 yaşından itibaren Gençleri bu alana ilgisi olan ve bu alanda yetkinlik sahibi olan gençleri il, ilçe ilçe, kasaba kasaba, köy köy tespit etmeye, onları teknoloji eğitim programlarına dahil etmeye ve bu yolculukta onlarla birlikte yürümeye gayret edeceğiz. Bu uzun bir yolculuk ama Türkiye bu yolculukta önemli bir eşiği aştı. Adeta bir özgüven devrimi gerçekleştirdi. Türkiye'nin neresine gitsem, nerede bir genç görüp onunla konuşsam bu özgüveni onun anlattıklarında görüyorum.

ORGANİK BAŞARI HİKAYESİ

Bugün Türk gençliği inanıyor ve biliyor ki gayret ederse, çalışırsa, alın teri, akıl teri, fikir teri dökerse bu ülkede dünyanın en iyisi teknoloji ürünlerini geliştirme imkanına sahip olacaktır. Bizim de görevimiz bu inancı günden güne daha da güçlendirmek, daha fazla gencimizin bu yolculukta bizimle birlikte olmasını sağlamaktır. Oyun sektörüne değinecek olursak tabi bu sektördeki gelişim Türkiye'nin genç insan kaynağı ile paralel şekilde ilerledi ve aslında organik bir başarı hikayesi ortaya çıktı. Oyun sektörünü de diğer sektörlerimizin yanında güçlü şekilde destekliyoruz. Fakat görüyorum ki ekosistemin başarı hikayesi bizim desteklerimizin de çok ötesine geçiyor. Dolayısıyla bize düşen, StartGate TEKMER gibi kümelenme altyapılarının daha fazla Türkiye'de oyun girişimcilerine hizmet sunabilir hale gelmesi ve bu alanda finansman kaynaklarının yükselmesine imkân tanıyabilmek.

Bakanlık olarak bu adımları atmaya devam edeceğiz. Kümelenme Projesi'ni destekleyerek ve bu adresi oyun kümelenmesinin merkezi haline getirerek aslında bu yaklaşımı ortaya koymuş olduk. Dünyanın dört bir yanında başarı hikayeleriyle gururumuz olan Türk oyunlarının sayısının artmasını sağlamayı hep beraber başaracağız.