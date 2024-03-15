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Bakan Kacır, Ramazan pidesi yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projesi (SOGEP) kapsamında, Trakya Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle faaliyetlerini sürdüren “Gastro-Akademi Eğitim Mutfağı’nda kolları sıvadı, Ramazan pidesi hazırladı.

15.03.2024 - 17:04 |
Bakan Kacır, Ramazan pidesi yaptı

Bakan Kacır, Edirne programı kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası Gastro Akademi Eğitim Mutfağı’nı ziyaret etti. Aşçı önlüğü giyerek, kendi elleriyle hazırladığı Ramazan pidesini fırına gönderdi.

Proje kapsamında; kadın ve gençlere yönelik düzenlenen mesleki eğitim kursları faaliyetlerini sürdürüyor. Kentin gastro turizminden aldığı payı artırmanın hedeflendiği kurslarda, profesyonel mutfaklarda eğitim alanların sektörde istihdamı amaçlanıyor.

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