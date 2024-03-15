Bakan Kacır, Ramazan pidesi yaptı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projesi (SOGEP) kapsamında, Trakya Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle faaliyetlerini sürdüren “Gastro-Akademi Eğitim Mutfağı’nda kolları sıvadı, Ramazan pidesi hazırladı.
15.03.2024 - 17:04 |
Bakan Kacır, Edirne programı kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası Gastro Akademi Eğitim Mutfağı’nı ziyaret etti. Aşçı önlüğü giyerek, kendi elleriyle hazırladığı Ramazan pidesini fırına gönderdi.
Proje kapsamında; kadın ve gençlere yönelik düzenlenen mesleki eğitim kursları faaliyetlerini sürdürüyor. Kentin gastro turizminden aldığı payı artırmanın hedeflendiği kurslarda, profesyonel mutfaklarda eğitim alanların sektörde istihdamı amaçlanıyor.