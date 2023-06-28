Bakan KacÄ±r,Â Ä°stanbul Pendik'teki cam fabrikasÄ± ile KocaeliÂ DilovasÄ±'ndaki demir Ã§elik fabrikasÄ±nÄ± ziyaret etti.Â KacÄ±r'a, Sanayi ve Teknoloji Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet YozgatlÄ±gil, Kocaeli Valisi Serdar Yavuz, Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Tahir BÃ¼yÃ¼kakÄ±n, Pendik KaymakamÄ± HÃ¼lya Kaya eÅŸlik etti.Â KacÄ±r, tesislerdeki yetkililerden bilgi aldÄ±. Bayramda alÄ±n teri dÃ¶kmeye devam eden Ã§alÄ±ÅŸanlar ile bir araya gelmek istediklerini belirten Bakan KacÄ±r, "EmekÃ§ilerimizin bayramÄ±nÄ± tebrik etmek istedik. Bir cam eÅŸya Ã¼reticimize ve bir de demir Ã§elik Ã¼retim tesisimize ziyarette bulunmuÅŸ olduk. TÃ¼rkiye'miz her iki sektÃ¶rde de dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen Ã¼reticilerinden"Â dedi.



Bakan KacÄ±r, TÃ¼rkiye'nin dÃ¼z cam Ã¼retiminde Avrupa'nÄ±n birincisi, dÃ¼nyanÄ±n beÅŸincisi olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, "Demir Ã§elikte de Avrupa'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k birinci ya da ikinci Ã¼reticisi oluyoruz.Â Yine dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k yedinci Ã¼reticisi konumundayÄ±z. Tabii bu sektÃ¶r Ã¶zellikle karbon emisyonlarÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m iÃ§erisinde"Â ifadelerini kullandÄ±. Â



'EMEKÃ‡Ä°LERÄ°MÄ°ZÄ°N DESTEKÃ‡Ä°SÄ° OLMAYA DEVAM EDECEÄžÄ°Z'Â



Bakan KacÄ±r, demir Ã§elik tesislerinin nitelikli Ã§elik Ã¼retimi konusunda son yÄ±llarda yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkatÂ Ã§ekerek, "Biz, bÃ¼tÃ¼n bu sÃ¼reÃ§lerde yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda olmaya, alÄ±n teri dÃ¶ken emekÃ§ilerimizin her zaman destekÃ§isi olmaya devam edeceÄŸiz. Rabbimden tÃ¼m emekÃ§ilerimize, tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±za, tÃ¼m giriÅŸimcilerimize ve aziz milletimize nice gÃ¼zel bayramlar yaÅŸatmasÄ±nÄ± temenni ediyorum"Â diye konuÅŸtu.



KacÄ±r, iÅŸÃ§ilerin bayramÄ±nÄ± tebrik ederek, onlara baklava ikram etti.Â