Bakan Kacır: Türkiye, yüksek teknoloji üretim üssü olacak

Tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen ve Türkiye’nin yüksek teknolojideki yol haritasını oluşturan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’de 65nm ve altı çip üretimini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirterek, batarya üretimine verilecek destekleri de açıkladı. Tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen ve Türkiye’nin yüksek teknolojideki yol haritasını oluşturan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’de 65nm ve altı çip üretimini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirterek, batarya üretimine verilecek destekleri de açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan şu ifadeleri Bakan Kacır, Küresel çip pazarının geçtiğimiz yıl 600 milyar doları aştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı; “HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programıyla ülkemizde 65nm ve altı çip üretimini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

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Sermaye katkısı ve hibe destekleri de içeren 5 milyar dolarlık kaynakla, otomotiv, beyaz eşya, elektronik, savunma ve havacılık gibi alanlarda ihtiyaç duyduğumuz çiplerin Türkiye’de üretilmesini sağlayacağız. Küresel çip pazarı geçtiğimiz yıl 600 milyar doları aştı. Yapay zekanın gelişimiyle birlikte hızla büyüyen bu alanda Türkiye olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak ve ihracat kabiliyeti geliştireceğiz.”

BATARYA ÜRETİMİNDEKİ HEDEFLER

Bakan Kacır, HİT-30 programının birçok bileşeni olduğunu da belirterek, batarya üretimini de desteklediklerine vurgu yaptı.

Kacır; “Hedefimiz, 4,5 milyar dolara varan desteklerle 80 GWh batarya üretim kapasitesini Türkiye’de oluşturmak. Elektrikli araçlar ve enerji depolama sektörlerinde kritik ihtiyaç olan bataryaların Türkiye’de geliştirilmesi ve üretimi için 2030’a kadar Megawattsaat başına 6.000 dolara kadar hibe destekleri de içeren teşvikler sunacağız. Türkiye, yüksek teknoloji üretim üssü olacak” ifadelerini kullandı.

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