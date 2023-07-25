Bakan Işıkhan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız

Bakan Işıkhan, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan, 1 Ağustos'ta başlayacak memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı mali ve sosyal haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmelerine katılma durumunun sorulması üzerine, "Tabii tabii. Zaten bakanlık olarak bizim sorumluluğumuzda yapacağız" dedi. Işıkhan, "Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız'' dedi.