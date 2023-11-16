Bakan Fidan: Vahim olan Batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmesi

Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile bakanlıkta bir araya geldi. Fidan ve Konakoviç, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan, Türkiye ve Bosna-Hersek ilişkilerini derinleştirme isteklerini karşılıklı teyit ettiklerini belirterek, "Bunun için müzakeresi devam eden anlaşmaları bir an önce sonuçlandırmakta kararlı olduğumuzu ifade ettik. Ticaret hacmimiz, 1 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Tabii ki bunu yeterli görmemekteyiz. Bu rakamı, gerçek potansiyelimizi yansıtacak şekilde yükseltmemiz gerekiyor. Görüşmemizde iş çevrelerimiz arasındaki bağları güçlendirmek, karşılıklı yatırımları arttırmak için neler yapabileceğimizi de konuşma imkanımız oldu" dedi.

'HASTANE, OKUL, CAMİLERİN BOMBALANMASINA SESSİZ KALAMAYIZ'

Gazze'de yasa dışı kuşatma ve insanlık dışı saldırılar gerçekleştiğini söyleyen Fidan, "Halen devam etmesi utanç vericidir. Daha da vahim olan İsrail üzerinde nüfus sahibi Batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmeleridir. Direnişi yok etmek adına Gazze'nin topyekun hedef alınması, hastanelerin, okulların, camilerin bombalaması karşısında sessiz kalmayız. Batı dünyasını Gazze'de alenen işlenen insanlık suçuna ortak olmamaya çağırıyorum. İsrail'in Gazze'deki hukuk tanımazlığı, sivilleri topyekun hedef alması karşısında sessiz kalmak, dünyanın başka yerlerinde de hukukun ihlaline yeşil ışık yakmakla eş anlamlıdır. Bizler bu katliamın durması, bu vahşetin son bulması için yoğun çaba harcamaktayız. Nitekim İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin olağanüstü zirvesinde verilen mesajlar, son derece nettir" diye konuştu.

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'KÜRESEL VİCDANIN SESİ OLDU'

Fidan, Gazze için uluslararası kamuoyuna ateşkes çağrısında bulunarak, "İsrail saldırılarının hemen durdurulması, iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Orada alınan kararların takipçisi olmak, kalıcı barış için hep birlikte çalışmak konusunda son derece kararlıyız. Dün Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin lider eşleri ile İstanbul'da düzenlediği 'Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'nde yapılan barış çağrısı, küresel vicdanın sesi olmuştur. Gazze'ye insani yardım sevkiyatımız, tüm hızıyla devam etmekte. Bakanlığımız ilgili tüm kurumlarla eşgüdümün sağlanması, yardımların yerlerine ulaşması için gayret gösteriyoruz. Gazze Türk- Filistin Hastanesi'ndeki hastalar başta olmak üzere yaralıların tedavisine yönelik yoğun temaslarımız var" dedi.

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KONAKOVİÇ: İKİ DEVLET ÜZERİNDE ÇÖZÜM ARANMALI

Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Konakoviç ise Türkiye ve Bosna-Hersek arasındaki ticari hacmin daha iyi olabileceğini belirterek, "Son yılımızda iki ülkenin ticari ilişkileri, en yüksek düzeye çıkmıştır. Bizim yollarımız tarihidir. Kardeş, dost ve farklı ilişkilere sahip olduğumuz için ekonomik olarak daha da güçlendirmemiz lazım. Bugünkü dünyada bu çok önemli. Hem Türkiye'de hem Bosna'da yaşayan insanlar için. Bosna'daki yeni fırsatları anlattım. Bizden istenen reformlar hakkında konuştuk" diye konuştu. Konakoviç, Gazze'deki sivil ölümlerine ilişkin de "Bosna-Hersek savaşı sırasında genç bir insan olarak kendi ülkemi korumaya çalıştım. Biliyorsunuz Srebrenitsa'da Birleşmiş Milletler'in koruması altında olan bir bölgede, bir soykırım işlendi. Sanki o görüntüler yetmemiş gibi hem Ukrayna'da hem Gazze'de aynıları yaşanıyor. Hiçbir zaman sivillerin öldürülmesini doğru bulmadık. Şerefli bir Bosna-Hersek askeri olarak ambargo altında büyük bir mücadele vererek, hiçbir zaman sivillere saldırılmasına olumlu bakamadık. Bugün Hamas'ı yok etme adına hastaneleri, okulları ve sivilleri öldürmek kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Büyük aktörlerin bir şeyler yapmasını bekliyoruz. İki devlet üzerinde bir çözüm aranması gerekiyor" dedi. (DHA)

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