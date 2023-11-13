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Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

13.11.2023 - 17:33 | | ANKARA, (DHA)-
Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gazze'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, geçen cumartesi Riyad'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde alınan kararların takibi için neler yapılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunuldu. 

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