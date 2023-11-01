Bakan Fidan: İran cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek

Bakan Fidan, İsrail-Hamas arasında 25 gündür devam eden çatışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve İran lideri İbrahim Reisi'nin Türkiye'ye geleceğini bildirdi. 'Ukrayna için ayrı, Filistin için ayrı olamaz. Adil bir dünya istiyorsan ilkeli ve tutarlı davranmalıyız. Değerli basın mensupları, İsrail'in girdiği yanlış yoldan dönmesi ve şiddete son vermesi gerekiyor. İsrail şiddet yoluyla güvenliğin tesis edemeyeceğini anlamalı' diyen Fidan sözlerine şöyle devam etti:

'Garantör olarak sorumluluk almaya hazırız. Filistin içinde İsrail içinde güven ve huzura kavuşmanın yolu iki devletli çözümden geçiyor'

BAKAN FİDAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

'Cumhurbaşkanımızın bir kez daha vurguladığı gibi ateşkesin bir an önce saplanması gerekiyor. Bazı ülkelerin şiddeti teşvik etmesi kabul edilemez. Bölge içi ve dışı tüm aktörleri barışı teşvik etmeye çağırıyoruz. Filistin'deki yasadışı kuşatma hala devam ediyor. İsrail'in şiddete son vermesi gerekiyor. Uluslararası hukuk açıkça ihlal ediliyor. Garantör olarak sorumluluk almaya hazırız'

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