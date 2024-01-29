Bakan Bayraktar'dan Karadeniz gazı açıklaması: 40 milyon metreküpe çıkacak

.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi ve Filyos Limanı'nda inceleme yaptı. Bayraktar, "Üretimimiz 2,7 milyon metreküpe ulaşmış durumda. En kısa zamanda bu üretimi 10 milyon metreküpe, akabinde de nihai olarak günlük 40 milyon metreküpe çıkarmak ve 15 milyon hanemize doğal gazı buradan tedarik etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi ve Filyos Limanı'nda inceleme yaptı. Bakan Bayraktar, kış aylarında doğal gazın ağırlıklı olarak tüketildiği bir dönemde bu ziyareti gerçekleştirdiklerini vurgulayarak "Karadeniz gazı, 2020 yılındaki keşif sonrasında 3 yıldan kısa bir süre içerisinde karaya getirdiğimiz ve BOTAŞ'ın sistemine hemen buradan birkaç kilometre ileride bağladığımız lokasyondayız. Filyos, bu anlamda hakikaten Türkiye'nin doğal gaz üssü haline geldi diyebiliriz" dedi.

'ŞU ANA KADAR 23 KUYU KAZDIK'

Bayraktar, buradaki çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyerek, "Bugün itibarıyla üretimimiz 2,7 milyon metreküpe ulaşmış durumda. Ve inşallah en kısa zamanda bu üretimi 10 milyon metreküpe akabinde de nihai olarak günlük 40 milyon metreküpe çıkarmak ve 15 milyon hanemize doğal gazı buradan tedarik etmeyi hedefliyoruz. Sakarya Gaz Sahası'nda şu ana kadar 23 kuyu kazdık. Dünyanın en hızlı geliştirilen projelerinden biri oldu. 170 kilometre mesafeden gazı taşıyoruz. Buradan da BOTAŞ'ın sisteminden evlerimize, tüketicilerimize ulaştırıyoruz. İnşallah projeyi önümüzdeki süreçte daha da hızlandırmak suretiyle milletimizin, memleketimizin, sanayimizin, evlerimizin ihtiyacı olan doğal gazın önemli bir kısmını buradan sunmuş olacağız" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın himayelerinde bölgeye önemli bir liman yatırımı yaptığını ifade eden Bayraktar, "Ulaştırma Bakanı'mız da bugün bizlerle beraber buradaydı. Aynı zamanda bu limanın da ülkemizin önemli bir ihracat limanı olması noktasında da birlikte görüş alışverişinde bulunduk. Birlikte bu projeleri nasıl gerçekleştirebilirizi istişare ettik. Vekillerimizle, valimizle ilgili birimlerdeki yönetici arkadaşlarımızla beraber" dedi.

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BAKAN URALOĞLU: BÜYÜK TONAJLI GEMİLERE HİZMET VEREBİLECEK

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da inceleme gezisine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:C"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ile Filyos Limanı'nın demiryolu ve karayolu bağlantıları üzerine incelemelerde bulunduk. Ülkemizi daha ileriye götürecek, sektöründe lider pozisyona taşıyacak dev bir lojistik merkezi projesi olan Filyos Limanı; 13 geminin elleçlemesi yapılabilecek yıllık 25 milyon ton kapasiteye sahip olarak 14 ve 19 metre derinliğindeki rıhtımlarıyla büyük tonajlı gemilere hizmet verebilecek."