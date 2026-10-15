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İlk Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi düzenlendi! Bakan Kacır: Bilim insanlarımızla, gençlerimizle el ele çalışmaya devam edeceğiz

15.10.2026 - 18:42Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: Haber Merkezi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Türkiye Bilim İletişimi Zirvemizi her yıl farklı bir üniversitemizin ev sahipliğinde düzenleyerek bu buluşmanın ülkemizin dört bir yanına yayılmasını sağlayacağız.” dedi.

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Bakan Kacır, TÜBİTAK yürütücülüğünde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ev sahipliğinde, Ankara’daki ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 1. Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi’ne katıldı.

Zirve kapsamında ilk olarak, Bilim ve Teknik dergisinin 60 yıllık yayıncılık birikimini yansıtan ve dergi kapaklarından oluşan “60 Yıl, 60 Kapak” sergisini gezen Kacır, daha sonra zirvenin açılışını gerçekleştirerek katılımcılara hitap etti.

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Kacır, 'marifet iltifata tabidir' sözünü hatırlatarak, bilimsel bilgiyi toplumla buluşturan, bilimi her yaştan vatandaş için anlaşılır ve ilham verici kılan insanların emeklerini takdir etmenin, başarılarını görünür kılmanın kendileri için bir vefa borcu olduğunu söyledi.

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Bu anlayışla, zirve kapsamında ilk kez Bilim ve Toplum Destek Programları Proje Teşvik Ödülleri'ni verdiklerini belirten Kacır, doğa uygulamalarından yenilikçi eğitime, bilim fuarlarından bilim şenliklerine ve kapsayıcı yaklaşımlara uzanan 5 kategoride, toplumsal etkisi yüksek projeleri ödüllendirdiklerini aktardı.

İlk Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi düzenlendi Bakan Kacır: Bilim insanlarımızla, gençlerimizle el ele çalışmaya devam edeceğiz

Bilim İletişimine Katkı Sunanlara Ödül

Bilim İletişimine Katkı Ödülleri ile de genç popüler bilim yazarlarından popüler bilim yayıncılığına, bilim söyleşilerinden milli teknoloji atölyelerine, bilim merkezlerinden öğrenci topluluklarına kadar 6 kategoride, bilimi toplumla buluşturan başarılı çalışmaları taçlandıracaklarını dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

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"Türkiye Bilim İletişimi Zirvemizi her yıl farklı bir üniversitemizin ev sahipliğinde düzenleyerek bu buluşmanın ülkemizin dört bir yanına yayılmasını sağlayacağız. Böylelikle üniversitelerimizin bilgi birikiminden ve bulundukları şehirlerin potansiyelinden yararlanarak bilim iletişimi alanında iş birliklerinin gelişmesine öncülük edeceğiz. Bilimsel bilginin toplumla buluşmasına katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşlarımızı teşvik için TÜBİTAK Bilim İletişimine Katkı Ödülleri'ni hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye genelinden başvurulara açık olacak ödül programımızla bilim iletişimi alanında özgün ve başarılı çalışmalara imza atan isimleri destekleyecek, iyi uygulamaların yaygınlaşmasını teşvik edeceğiz. Bilim insanlarımızın, araştırmacılarımızın çalışmalarını desteklemeyi ve bilimin toplumumuzun gündelik hayatında daha fazla yer edinmesini sağlayacak adımları atmayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı bilimin ve teknolojinin yüzyılı kılmak için bilim insanlarımızla, gençlerimizle ve milletimizle el ele çalışmaya devam edeceğiz."

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın tarafından Bakan Kacır’a, Bilim ve Teknik dergisinin 60. yılına özel hazırlanan bir set hediye edildi. Derginin köklü yayın geçmişini simgeleyen ve her biri bir yılı temsil eden 60 minyatür dergiden oluşan set, günün anısına takdim edildi.

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