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Tır kırmızı ışıkta kavşağa dalıp otomobile çarptı 2 kişi yaralandı

15.10.2026 - 19:00Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: AMASYA (İHA)

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Amasya’nın Suluova ilçesinde kırmızı ışıkta kavşağa dalan tır otomobile çarptı. Tırın ön kısmından çarptığı otomobilin içindekiler şok yaşadı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Otogar kavşağındaki kaza anı çevredeki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Facianın eşiğinden dönen 05 FR 143 plakalı otomobilin içindekilerin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

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Yaralanan sürücü M.Y. ile N.Ö. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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