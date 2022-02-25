Bakan Akar'dan Ukrayna açıklaması: Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından birçok mevkidaşıyla telefon diplomasisini sürdürüyor.

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Bakan Akar, Türkiye’nin, Ukrayna’ya insani yardıma hazır olduğu, barış ve huzurun sağlanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurguladı.

AKAR, İNGİLİZ MEVKİDAŞIYLA UKRAYNA'YI ELE ALDI

Akar, öğle saatlerinde de İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Akar ile Austin arasındaki telefon görüşmesinde, Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma güvenlik konuları ele alındı.

BAKAN AKAR ABD'Lİ VE UKRAYNALI MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Bakan Akar dün de Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi yaparak Ukrayna’daki son gelişmeleri ele almıştı.

Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile Ukrayna'daki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularını değerlendirdi. (TRT Haber)