Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Kabine ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilere aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Bakan Akar, NATO'nun Deniz Kuvvetleri komutasÄ±nÄ±n 1 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na Ä°ngiltere'den TÃ¼rkiye'ye geÃ§mesinin ardÄ±ndan yapÄ±lacak faaliyetlere iliÅŸkin, "PlanlÄ± faaliyetlerin komutasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Herhangi sÄ±cak bir durum sÃ¶z konusu deÄŸil" ifadelerini kullandÄ±.

'NATO KAPSAMINDA TEMASLARIMIZ OLDU'

Londra'ya gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyarette,Â Type-23 firkateynlerinin alÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± sorulan Akar, "SomutlaÅŸmÄ±ÅŸ, kesinleÅŸmiÅŸ bir ÅŸey sÃ¶z konusu deÄŸil. Bizim Ä°ngiltere Savunma BakanÄ± SayÄ±n Wallace ile ikili iliÅŸkiler, NATO kapsamÄ±nda temaslarÄ±mÄ±z var. Son Londra ziyaretimiz de bu kapsamda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz bir ziyaretti" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Akar, askeri eÄŸitim, iÅŸ birliÄŸi, tatbikatlar ve savunma sanayii konularÄ±nda aralarÄ±nda ABD, Almanya, Fransa,Â Ä°talya olmak Ã¼zere birÃ§ok Ã¼lke ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin olduÄŸunu belirterekÂ Ä°ngiltere'deki temaslarÄ±nÄ±n da bunlardan biri olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

'IRAK SINIRI GÃœVENLÄ° HALE GETÄ°RÄ°LDÄ°'

BakanÂ Akar,Â TÃ¼rkiye'nin baÅŸta Irak ve Suriye olmak Ã¼zere tÃ¼m komÅŸularÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±na, egemenlik haklarÄ±na ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ± olduÄŸunu belirterek, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonlarÄ±ndaki tek hedefin terÃ¶ristler olduÄŸunu vurguladÄ±. TerÃ¶rle mÃ¼cadelenin kararlÄ±lÄ±kla, artan bir tempoda, taarruzi bir ruhla devam ettiÄŸini kaydeden Akar, "'PenÃ§e-Kilit Operasyonu'nda belli bir aÅŸamaya gelindi. Zap bÃ¶lgesi bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de terÃ¶ristlerden temizlendi. YÄ±llardan beri orada yerleÅŸmiÅŸ terÃ¶ristlerin maÄŸaralarÄ±na girildi. Ä°nleri, maÄŸaralarÄ±, sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± terÃ¶ristlerin baÅŸlarÄ±na yÄ±kÄ±ldÄ±. PenÃ§e-Kilit Operasyonu'yla birlikte de Irak sÄ±nÄ±rÄ± olan 302 kilometrelik hat gÃ¼venli hale getirildi. PenÃ§e-Kilit Operasyonu'nda ÅŸu ana kadar 506 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamÄ±nda terÃ¶ristler tarafÄ±ndan kullanÄ±lan 600'e yakÄ±n maÄŸara, sÄ±ÄŸÄ±nak ile 2 binden fazla mayÄ±n ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi. MehmetÃ§ik operasyonda terÃ¶ristlere ait 1174 silah ile 533 bin 275 mÃ¼himmat ele geÃ§irdi" diye konuÅŸtu.