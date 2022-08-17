Bakan Akar, veda ziyareti kapsamÄ±nda Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral Adnan Ã–zbal ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Hasan KÃ¼Ã§Ã¼kakyÃ¼z'Ã¼ makamÄ±nda kabul etti. Bakan Akar her iki komutana da yeni hayatlarÄ±nda saÄŸlÄ±k, mutluluk ve baÅŸarÄ±lar diledi.