Bakan Akar: 30 bin 62 personel alımı yapacağız

Hulusi Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Reyhanlı’daki 4’üncü Hudut Tabur Komutanlığında inceleme ve denetlemeye müteakip Akar’ın başkanlığında sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video tele konferans toplantısı gerçekleştirildi.

TRT Haber'in haberine göre; Sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan, talimat veren Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletinin huzur ve güvenliği için terörle mücadelesine yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla başarılı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

"Terör örgütü ciddi bir çöküş içinde"

Teröristlerin güvenlik güçlerine yönelik sınır ötesinde tacizlerinin devam ettiğini bildiren Akar, “Deprem döneminde dahi teröristlerin saldırı teşebbüsleri, tacizleri devam etti. Bunlara karşı gerekli tedbirler alındı, kahraman Mehmetçik tarafından gerekli karşılıklar verildi, verilmeye devam edecek” diye konuştu.

Terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla ve “terörü kaynağında yok etme” stratejisi ile sürdüğünü vurgulayan Akar, “Terör örgütünün elebaşlarının açıklamaları ve gelen bilgiler kapsamında görülüyor ki terör örgütü ciddi bir çöküş içinde. Katılımların sıfıra yaklaşması, ayrılma ve kaçmaların en üst düzeye çıkması bunun çok açık göstergesi” açıklamasında bulundu.

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini yineleyen Bakan Akar, şunları söyledi:

“Teröristlerin adalete teslim olmaktan başka çareleri yok. Bunu bilmeleri lazım. Ayrıca teröristlere helikopter de verseler, bunları desteklemeye devam da etseler bunların beyhude çabalar olduğunu, bu örgütle bir yere varılamayacağını herkesin görmesini istiyor, bu sevdadan vazgeçmelerini bekliyoruz. 40 yıldır ülkemizin başına musallat olan terör örgütünü bitirmekte azimli ve kararlı olduğumuzu herkesin bilmesi lazım. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız.”

"Hiçbir vatandaşımız yalnız değil"

Terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Mehmetçiğin depremin ardından da ilk andan itibaren vatandaşının yanına, yardımına koştuğunu vurgulayan Akar, “Deprem bölgesinde hayatın normalleşmesi, tüm yaraların sarılması için gece-gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Depremin izlerinin silinmesi için Milli Savunma Bakanlığı olarak da büyük bir gayretle çalıştıklarını belirten Akar, “İhtiyaç olan her konuda destek sağlamak için mevcut imkan ve kabiliyetlerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yaraları sarmak için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devletimiz ilgili bakanlıkları, kurum ve kuruluşları ile ayakta. Asil milletimizle birlikte tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız. Hiçbir vatandaşımız yalnız değil tüm yaralar sarılana kadar buradayız” ifadelerini kullandı.

Personel temini

Bakan Akar, savunma ve güvenlik konularındaki diğer değerlendirmelerinin yanı sıra personel temini konusunda da açıklamalarda bulundu.

Savunma ve güvenlik açısından personel temininin önemine vurgu yapan Akar, şunları kaydetti:

“Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. 2 Nisan’da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmaları başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde ve ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz.”

Gerek terörle mücadele gerekse depremle mücadelede görev alan tüm personeli tebrik eden Akar, “Milletimizin bağrından çıkan, ‘Peygamber ocağı’ olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman milletinin emrinde görevinin başındadır” dedi. Bakan Akar sözlerinin sonunda depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.