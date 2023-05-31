Bahçeli'den Erdoğan'a anlamlı hediye: MHP liderinin öngörüsüne dikkat çekiliyor

Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat, Erdoğan-Bahçeli görüşmesiyle ilgili "Hediye bu ne yazıyor derseniz, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında yeni bir fetih yılında 13. Cumhurbaşkanımız olarak mührünüzü vuracağınız inancımla. 16 Mayıs 2023. Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı' yazıyor. Birinci turdan hemen sonra yapılmış. Kendisine bizzat Devlet Bahçeli tarafından verilen bir hediye. CNN TÜRK'e özel bir haber olarak ifade edebilirim. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin öngörüsüne dikkat çekiliyor. Milliyetçi oylardaki artışa dikkat çekiliyor. Ayın 16'sında ilk turun 2 gün sonrasında yaptığı araştırmalarla ve sahadaki çalışmalarla da bu sonucun çıkacağını ön gördüğünü ifade ediyor MHP'nin üst düzey isimleri. MHP'ye göre İnce'nin oylarından yoğun bir geliş var ama asıl beka meselesi ve milliyetçi oylar Erdoğan'a aktı MHP teşkilatları da sahadaydı ifadesi kullanılıyor" dedi.