Bahçeli'den çok sert açıklama: Sabır taşını çatlattı

İsveç'teki skandal olayın ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli İsveç makamlarına şu sözlerle tepki gösterdi:

Cumhuriyet'in 100’üncü yıl dönümünün yeni bir demokrasi zaferiyle taçlanma vakti yaklaştıkça, aziz millet iradesinin sandıkta tecelli edeceği tarihi güne sayılı günler kaldıkça, iç ve dış menşeli hain provokasyonların eşzamanlı olarak devreye alındığı gözlemlenmektedir.

İsveç’in başkenti Stockholm’de Cumhurbaşkanımızı hedef alan alçak teşebbüsten kısa bir süre sonra bu defa da Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik aşağılık bir tertip, zalim bir eylem Türk-İslam aleminde infiale neden olmuş, hitamında sabır taşını çatlatmıştır.

Müstevli cephesinin zillet ittifakını cesaretlendirmek ve arkasında durduğunu göstermek adına siyasi operasyonlarına hız vermesine, varoluşumuza suikast düzenlemesine Müslüman Türk milleti tahammül etmeyecek, algı oyunlarına kanmayacaktır.

Her siyasi parti tarih ve millet huzurunda tarafını netleştirmek, nerede durduğunu belirlemek, Türkiye’nin yanında olup olmadığını açıklığa kavuşturmak, milli ve manevi emanetlerimize yapılan saldırılara karşı tercihini ve tutumunu ortaya koymak durumundadır.