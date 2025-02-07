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Bağcılar'da devriye aracı içindeki polislere bıçaklı saldırı gerçekleşti

07.02.2025 - 15:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Gülseren KARAPINAR/İSTANBUL (DHA)

Bağcılar'da devriye aracı içindeki polislere bıçaklı saldırı gerçekleşti

Bağcılar'da devriye aracı içerisinde bekleyen iki polis memuruna yoldan geçen bir şüpheli bıçakla saldırdı. Saldırıda biri kadın iki polis memuru yaralandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli meydanda park halinde bulunan polis aracına yaklaşarak etrafı izlemeye başladı. Bir süre etrafa bakan şüpheli, polis aracının kapısını açarak polis memurlarına bıçakla saldırdı. Şüpheli daha sonra hızlıca olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis memurları M.E.K ve F.İ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çalışmalarda şüphelinin H.B. (26) olduğu tespit edildi. Saldırgan, olayda kullandığı bıçak ile İnönü Mahallesi'nde yakalanarak polis merkezine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

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