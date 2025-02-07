Bağcılar'da devriye aracı içindeki polislere bıçaklı saldırı gerçekleşti

Olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli meydanda park halinde bulunan polis aracına yaklaşarak etrafı izlemeye başladı. Bir süre etrafa bakan şüpheli, polis aracının kapısını açarak polis memurlarına bıçakla saldırdı. Şüpheli daha sonra hızlıca olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis memurları M.E.K ve F.İ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çalışmalarda şüphelinin H.B. (26) olduğu tespit edildi. Saldırgan, olayda kullandığı bıçak ile İnönü Mahallesi'nde yakalanarak polis merkezine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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