GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBağcılar'da annesini öldüren şüpheliden dikkat çeken paylaşım
HaberlerGündem Haberleri Bağcılar'da annesini öldüren şüpheliden dikkat çeken paylaşım
ABONE OL

Bağcılar'da annesini öldüren şüpheliden dikkat çeken paylaşım

Bağcılar'da, annesi Havva S.'yi bıçakla öldürüp kafasını balkondan sokağa atan Ali S.'nin sosyal medya hesabından, "Bu dünyada bir kadını çok sevdim onu da mutlu etmek için 'anne' demek yetiyor" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

26.09.2022 - 00:01 | | Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)
Bağcılar'da annesini öldüren şüpheliden dikkat çeken paylaşım

Bağcılar'da, uyuşturucudan hakkında işlem yapıldığı ve psikolojik tedavi gördüğü hastaneden 1 ay önce taburcu edildiği açıklanan Ali S., annesini bıçaklayarak öldürdükten sonra kafasını balkondan atıp evi ateş verdi. Gözaltına alınan Ali S.'nin sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ali S.'nin sosyal medya hesabından, "Bu dünyada bir kadını çok sevdim onu da mutlu etmek için 'anne' demek yetiyor" paylaşımı yaptığı görüldü.

Bağcılarda annesini öldüren şüpheliden dikkat çeken paylaşım

GÜNCEL HABERLER

İçişleri Bakanlığı’ndan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı’ndan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama

Bağcılar'da annesini öldüren şüpheliden dikkat çeken paylaşım

Bağcılar'da annesini öldüren şüpheliden dikkat çeken paylaşım

İran’da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran’da 5,1 büyüklüğünde deprem