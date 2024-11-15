Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Lübnan'da savaştan etkilenenlere yardım ediyor

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun, 8 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney kentlerine yaptığı saldırılar nedeniyle binlerce insan şehit oldu ve 100 binlerce Lübnan vatandaşı yerinden edildi.

Lübnan'da 2021 yılında başlattığı eğitim ve insani yardım çalışmalarını sürdüren dernek, ülkedeki okullara dini eğitim veren yüzlerce öğretmene aylık düzenli nakdi yardımda bulunuyor. Aynı zamanda, Lübnan'da ramazanda ve kurban bayramlarında insani yardım çalışması yapıyor.

Vakıf, Eylül 2024'ten itibaren savaştan etkilenip Lübnan'ın güneyinden başkent Beyrut ve kuzeye göç eden binlerce Lübnanlı savaş mağduru aileye nakdi yardımda bulundu.

Ayrıca vakıf, Türk STK'lerin organize ettiği yardım çalışmalarına katkıda bulunarak Lübnan'daki savaş mağduru ailelere ulaştırılması konusunda da destek veriyor.