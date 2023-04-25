AYM heyetinden AnÄ±tkabir'e ziyaret

AYM BaÅŸkanÄ± Arslan, baÅŸkanvekilleri ve Ã¼yelerle birlikte AslanlÄ± Yol'da yÃ¼rÃ¼yerek AnÄ±tkabir'e geldi. Arslan ve beraberindekiler mozoleye Ã§elenk koyarak saygÄ± duruÅŸunda bulunduktan sonra AnÄ±tkabir Ã¶nÃ¼nde hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.

ArdÄ±ndan Misak-Ä± Milli Kulesi'ne geÃ§erek AnÄ±tkabir Ã–zel Defteri'ni imzalayan Arslan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:





"Anayasa Mahkemesi 61'inci kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle bir kez daha huzurundayÄ±z. Milletimize emanet ettiÄŸin TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda Anayasa Mahkemesi olarak; insanÄ±mÄ±zÄ±n temel hak ve hÃ¼rriyetlerini korumanÄ±n Ã§abasÄ± iÃ§erisindeyiz. AsÄ±rlÄ±k Cumhuriyetimizi Anayasa'da ifadesini bulan, insan haklarÄ±na dayanan, adil ve demokratik bir hukuk devleti olarak gelecek asÄ±rlara taÅŸÄ±mak iÃ§in azimle Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle istiklal mÃ¼cadelemizin kahramanlarÄ±nÄ±, tÃ¼m ÅŸehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anÄ±yoruz. Ruhun ÅŸad olsun."