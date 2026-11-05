Trabzon'da sağanak yerini kara bıraktı: Yüksek kesimler beyaza boyandı!
05.11.2026 - 14:39Güncellenme Tarihi:
Trabzon genelinde dün aralıklarla süren sağanak yağış, gece saatlerinde hava sıcaklığının ani düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde yerini sezona ilk kar yağışına bıraktı. Kentin gözde yaylalarından Kadırga, Sis Dağı ve Alaca yaylaları beyaza bürünürken, bölgedeki vatandaşlar kar yağışından etkilenen sokak hayvanları için seferber oldu.
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı yaylalarda kar yağışı etkisini gösterdi.
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Bölgenin önemli yaylalarından Sis Dağı, Kadırga, Sırt, Cami Boğazı ve Bektaş yaylaları kar yağışının ardından beyaza büründü.
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Yaylalarda etkili olan kar yağışıyla birlikte çayırlar, dağlar ve yayla evleri beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplanan yaylalarda kış mevsimini aratmayan manzaralar ortaya çıkarken, bölgeden kaydedilen görüntüler seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
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Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini sürdürdüğü öğrenildi.