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Avukatlarla ilgili Bakan Bozdağ'dan açıklama: Yeni adımlar atacağız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, avukatların insanların hak ve hürriyetlerinin korunması ve savunmasında Anayasa ve hukuk çerçevesinde önemli bir görev üstlendiklerini vurgulayarak, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutladı.

05.04.2022 - 10:06 |
Avukatlarla ilgili Bakan Bozdağ'dan açıklama: Yeni adımlar atacağız

Bakan Bozdağ, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda avukatların adaletin vaktinde ve doğru tecellisi hususunda katkılarının büyük olduğunu belirterek, “Yargı görevini yapan, insanımızın hak aramasında ve savunmasında onlara yardımcı olan, adaletin vaktinde ve doğru tecellisinde katkısı bulunan ve özveriyle görev yapan avukatlarımızın, meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü gönülden tebrik ediyorum. Avukatlar insanlarımızın hak ve hürriyetlerinin korunmasında, haklarının aranmasında, onların savunulmasında Anayasa ve hukuk çerçevesinde önemli bir görevi ifa etmektedir” dedi.

"Avukatlar hak ve hukuk mücadelesinin öznesidir"

Özverili çalışmaları için tüm avukatları tebrik ettiğini ifade eden Bakan Bozdağ şöyle konuştu:
“Büyük zorluklar altında önemli bir hak ve hukuk mücadelesinin öznesi durumundadırlar. O yüzden her bir avukatımızı vatandaşımıza, adaletimize sundukları hizmetten dolayı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Avukatlarımızın içinde bulunduğu sorunların farkındayız. Stajdan başlayarak avukatlarımızın yetiştirilmesi, kalitelerinin arttırılması bakanlığımızın ana hedefleri arasında olmaya devam edecektir.”

"Avukatlarla ilgili yeni adımlar atacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’nı hatırlatan Bakan Bozdağ, “Eylem planı çerçevesinde avukatlarla ilgili yeni adımları da önümüzdeki dönemde atacağız. Hem mesleğe yeni başlayanların desteklenmesi ve meslek içinde de imkanların arttırılması konusunda Türkiye Barolar Birliği'yle (TBB) de ve taraflarla da görüşerek en uygun adımları atma konusunda kararlıyız. Yeni dönemde avukatlarımız lehine önemli düzenlemelerin hazırlıkları içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ mesajını şöyle tamamladı:

“Bu vesileyle savunma görevini başarıyla yürüten, hak arama konusunda insanlarımıza yardımcı olan, maddi gerçeğin ortaya çıkmasında ve adaletin tecellisinde önemli görevler üstlenen her bir avukat meslektaşımın Avukatlar Günü’nü gönülden tebrik ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum.”

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