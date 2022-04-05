İllerin çıkaracağı milletvekili sayıları belli oldu! 2 il birer vekil kaybetti...

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 4 Şubat 2022 tarihi itibariyle Türkiye’nin nüfusunu 84 milyon 680 bin 273 kişi olarak açıklamasının ardından Yüksek Seçim Kurulu illerin milletvekili sayısını yeniden düzenledi.Yapılan milletvekili dağılımına göre Eskişehir ve Muş’un milletvekili sayısı 1 azaldı. Yeni dağılıma göre İstanbul 1’inci bölgede 1 ve Bayburt’ta 1 olmak milletvekili sayısı arttı.

İSTANBUL’UN VEKİL SAYISI 98’E ÇIKTI

Yapılan hesaplamaya göre 7 milletvekili ile temsil edilen Eskişehir’in milletvekili sayısı 6’ya indi. 4 milletvekili ile temsil edilen Muş ise 3’e düşmüş oldu.600 milletvekili koltuğu bulunan TBMM’de yapılan düzenlemenin ardından İstanbul’un 97 olan milletvekili sayısı 98’e, Bayburt ise 1’den 2’ye yükseldi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Milletvekillerinin illere göre dağılımını belirleyen YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan kararında, 18'den fazla milletvekili çıkaracak olan Ankara ve İstanbul'un 3 seçim bölgesine, İzmir ve Bursa'nın 2 seçim bölgesine ayrıldığı aktarıldı. Diğer illerin ise 18'den az milletvekili çıkardığı için tek bölge halinde seçime gireceği ifade edildi. Buna göre; Ankara 3 seçim bölgesinden toplam 36, İstanbul 3 seçim bölgesinden toplam 98, İzmir 2 seçim bölgesinden toplam 28 ve Bursa 2 seçim bölgesinden toplam 20 milletvekili çıkararak TBMM'ye gönderecek.

Mevcut rakamlara göre; en düşük SSK (2000 öncesi) emekli maaşı 3 bin 293 liradan 4 bin 43 liraya, en düşük Bağkur esnaf emekli maaşı 2 bin 399 liradan 2 bin 945 liraya, en düşük Bağkur tarım emeklisinin maaşı 2 bin 261 liradan 2 bin 776 liraya yükselecek. En düşük memur emekli maaşı ise şu anda oluşan enflasyon farkıyla 4 bin 176 liradan 5 bin 228 liraya, en düşük memur maaşı da 5 bin 220 liradan 6 bin 550 liraya çıkacak. Bunun yanında 65 yaş aylığı da şu anki rakamlara göre 1.084 liradan 1.325 liraya yükseliyor.