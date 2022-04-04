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SiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye’de bir vatandaşın evinde iftar yaptı!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye’de bir vatandaşın evinde iftar yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.

04.04.2022 - 21:47 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye’de bir vatandaşın evinde iftar yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye’de bir vatandaşın evinde iftar yaptı

 

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileyle iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye’de bir vatandaşın evinde iftar yaptı

 

Erdoğan çifti, yemek öncesi evdekilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye’de bir vatandaşın evinde iftar yaptı

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