GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAvcılar'da metrobüs hattında kaza: Yaralılar var
HaberlerGündem Haberleri Avcılar'da metrobüs hattında kaza: Yaralılar var

Avcılar'da metrobüs hattında kaza: Yaralılar var

12.04.2025 - 14:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA - İHA

ABONE OL

Avcılar'da metrobüs, önünde seyreden bir başka bir metrobüse çarptı. Kazada hafif yaralanan yolcular olduğu öğrenildi.

Avcılar'da durakta bekleyen bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çapması sonucu ilk bilgilere göre 10 kişi yaralandı.

Avcılarda metrobüs hattında kaza: Yaralılar var

Söğütlüçeşme istikametinde seyir halindeki metrobüs, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında bekleyen başka bir metrobüse çarptı.

Avcılarda metrobüs hattında kaza: Yaralılar var

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

10 YOLCU YARALANDI

Avcılarda metrobüs hattında kaza: Yaralılar var

Kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale ediyor.

Kaza nedeniyle seferler aksarken, metrobüs hattında araç ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Güncel Haberler

Minguzzi ailesine tehdit soruşturmasında yeni gelişme
#Gündem

Minguzzi ailesine tehdit soruşturmasında yeni gelişme

Yüzlerce yıllık ehramı günlük yaşama uyarladılar! Şanlıurfalı kadınlardan modern dokunuş
#Gündem

Yüzlerce yıllık ehramı günlük yaşama uyarladılar! Şanlıurfalı kadınlardan modern dokunuş

İBB Genel Sekreter Vekilliğine Volkan Demir atandı
#Gündem

İBB Genel Sekreter Vekilliğine Volkan Demir atandı