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    YaşamEsenyurt TEM'de zincirleme kaza! Çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var
    HaberlerYaşam Haberleri Esenyurt TEM'de zincirleme kaza! Çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var
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    Esenyurt TEM'de zincirleme kaza! Çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var

    TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Mahmutbey gişeleri istikametinde kamyon ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    15.04.2022 - 16:05 | | DHA
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    TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Mahmutbey gişeleri istikametinde kamyon ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

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