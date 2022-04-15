Esenyurt TEM'de zincirleme kaza! Çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var
TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Mahmutbey gişeleri istikametinde kamyon ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
15.04.2022 - 16:05 | | DHA
TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Mahmutbey gişeleri istikametinde kamyon ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
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