Metrodaki bıçaklı saldırgan ile ilgili flaş gelişme! Kendini böyle savundu

İstanbul’da 24 Kasım 2021’de Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda elinde bıçakla tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı’ya yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle tutuklanan Emrah Yılmaz’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz SEGBİS ile katıldı. Müştekiler Senanur Damgacı ile annesi Nilgün Mihdiye Damgacı da avukatlarıyla birlikte duruşma salonunda hazır bulundu.

“KÜFÜRLERİM TABİ Kİ YANLIŞ”

Duruşmada söz verilen sanık Emrah Yılmaz, olayın en başından beri değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Varsa metro içi görüntülerinin de incelenmesini talep ediyorum. Olay anlattığım gibi olmuştur. Sadece uyardığım kişiyle aramızda sözlü tartışma başladı. Kamera görüntülerindeki ettiğim küfürler tabi ki yanlıştır. Bunlara bir diyeceğim yoktur. Ancak olayın başından beri değerlendirilmesini talep ediyorum” dedi.

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM EDİLDİ

Sanık Emrah Yılmaz’ın avukatı da yaptığı savunmada müvekkilinin uzun süredir tutuklu olduğunu söyleyerek, “Tutuklama tedbiri infaza dönüşmüştür. Cezaların infazı için müvekkilimin tutuklu kalması hukuka aykırıdır” dedi. Alınan beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (Damla Güler-Milliyet)