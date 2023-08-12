ATM sırasında cinayet! 'Önüme geçtin' deyip bıçakladı

Olay, dün öğle saatlerinde Üsküdar Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi'nde meydana geldi. Banka ATM'si önünde sıra bekleyen Atakan Gül ve Seyfi Alaca arasında öne geçtin tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Atakan Gül, elindeki bıçakla Seyfi Alaca'yı belinden yaraladı. Saldırgan daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine mahalledeki pazarcılar şüpheliyi yakalayarak olay yerine getirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Atakan Gül gözaltına alınırken, yaralı Seyfi Alaca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Seyfi Alaca tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Atakan Gül ise adliyeye sevk edildi.



Esnaf Koray Çopan, "Bir bağırış oldu. ATM sırasında öne geçtin tartışması çıkmış. Dayak yiyen arkadaş bıçağını çıkarıp diğer arkadaşı bel kısmından bıçaklamış" dedi.