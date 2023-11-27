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Atatürk Havalimanı'nda özel uçak pistten çıktı! Ekipler seferber oldu

Bodrum'dan İstanbul'a gelen Cessna tipi TC-ART tescilli özel uçak, Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

27.11.2023 - 12:40 | | DHA
Atatürk Havalimanı'nda özel uçak pistten çıktı! Ekipler seferber oldu

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan İstanbul'a gelen Mavi Gök firmasına ait Cessna tipi TC-ART saat 11.20'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pisten çıkarak yeşil alana çıktı.

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Kaza sonrası uçakta bulunan iki pilot kazayı yara almadan atlatırken, yeşil alana çıkan uçak ekipler tarafından kurtarıldı. Uçağı kurtarma çalışmaları sırasında pist hava trafiğine kapatıldı.

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