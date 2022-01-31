Haberin DevamÄ±

ArapÃ§a kÃ¶kenli bir sÃ¶zcÃ¼k olan aÅŸure, ''aÅŸura'' kelimesinden tÃ¼retilmiÅŸtir. AÅŸura Muharrem ayÄ±nÄ±n onuncu gÃ¼nÃ¼ demektir. TÃ¼m MÃ¼slÃ¼man alemi iÃ§in kutsal olan Muharrem AyÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde yapÄ±lan aÅŸureler eÅŸe dosta daÄŸÄ±tÄ±lÄ±r, yardÄ±ma muhtaÃ§ olan kiÅŸilere yardÄ±m eli uzatÄ±lÄ±r ve camilerde ibadet edilir.Â

AÅŸure Ne Demek?Â

AÅŸure, buÄŸday, nohut, pirinÃ§, sÃ¼t ve buÄŸday ile hazÄ±rlanan bir tatlÄ±dÄ±r. BazÄ± yÃ¶relerde aÅŸurenin iÃ§ine fÄ±ndÄ±k ve kayÄ±sÄ± da atÄ±lÄ±r. AÅŸure, genellikle Muharrem ayÄ±nda yapÄ±lÄ±r.Â

AÅŸure TDK SÃ¶zlÃ¼k AnlamÄ± Nedir?Â

AÅŸure GÃ¼nÃ¼ Ne OlmuÅŸtur?Â

Ulu'l Azm peygamberlerinden biri olan Hz. Ä°brahim, Keldani kavmine gÃ¶nderilmiÅŸtir. Hz. Ä°brahim, Keldani kavminin kralÄ± olan Nemrut'a gidip Allah'Ä±n birliÄŸini tebliÄŸ eder. Nemrut, tÄ±pkÄ± Firavun gibi kendisine tebliÄŸ eden ÅŸeylerle alay eder ve Hz. Ä°brahim'i ateÅŸe attÄ±rÄ±r. Ancak Allah'Ä±n rahmeti ve inayetiyle ateÅŸ, peygambere tesir etmez. Bu olaydan sonra Hz. Ä°brahim'in ateÅŸten kurtulmasÄ± halk arasÄ±nda aÅŸure gÃ¼nÃ¼ olarak kutlanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.Â

AÅŸure gÃ¼nÃ¼nde anÄ±lan zatlardan bir diÄŸeri Hz. Muhammed'in torunu Hz. HÃ¼seyin'dir. Hz. Ali'nin vefatÄ±ndan sonra halifelik Emeviler'e ve Muaviye geÃ§ti. Muaviye, Ä°slam fÄ±khÄ±na ters dÃ¼ÅŸse de, saltanat ilan etti ve kendisinden sonraki halifenin oÄŸlu Yezid olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Yezid baÅŸa geÃ§tikten sonra Ä°slami olmayan birÃ§ok uygulama hayata geÃ§irildi.Â

Hz. HÃ¼seyin Yezid'e karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Yezid'in ordusu Hz. HÃ¼seyin'in bulunduÄŸu ÅŸehri kuÅŸatma altÄ±na aldÄ±. YaklaÅŸÄ±k iki hafta sÃ¼ren kuÅŸatma ve savaÅŸtan sonra Hz. HÃ¼seyin ve oÄŸlu ÅŸehit edildi. Geride kalan MÃ¼slÃ¼manlar, kadÄ±n - Ã§ocuk ayrÄ±mÄ± olmadan aÄŸÄ±r iÅŸkencelere maruz kaldÄ±lar. BirÃ§oÄŸu aÃ§lÄ±k ve susuzluktan dolayÄ± vefat etti.Â

Â Bu olaylar Ä°slam literatÃ¼rÃ¼ne ''Kerbela FaciasÄ±'' olarak geÃ§ti. Hz. HÃ¼seyin zulme boyun eÄŸmeyen MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n simgesi haline geldi. AÅŸure gÃ¼nÃ¼nde bu olaylar anÄ±lÄ±r ve aÅŸure piÅŸirilip daÄŸÄ±tÄ±lÄ±r.Â

Â Ek olarak bazÄ± kaynaklarda, aÅŸure gÃ¼nÃ¼nde Hz. Ä°dris'in gÃ¶ÄŸe canlÄ± olarak yÃ¼kseltildiÄŸi yazar. Bu bilgi ayetlerde deÄŸil hadis kaynaklarÄ±nda yer almaktadÄ±r.Â

