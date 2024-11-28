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Asgari ücret zammında oranlar belli oluyor! 2025'te asgari ücret ne kadar olacak? İşte son rakamlar...

Mevcutta 17.002 TL olarak uygulanan asgari ücret, Ocak zammı ile tekrar artacak. Yeni rakam için toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına kısa bir süre kaldı. Toplantı öncesinde milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zam oranını araştırmaya başladı. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Beklentiler neler? İşte 2025 asgari ücretine ilişkin son tahminler...

• 28 Kasım 2024 - 08:24 • Son Güncelleme:
• 28 Kasım 2024 - 08:24 • Son Güncelleme:
1Asgari ücret zammında oranlar belli oluyor 2025te asgari ücret ne kadar olacak İşte son rakamlar...

Milyonlarca çalışan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak diyor. Zam oranlarının netleşmesine sayılı günler kaldı. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Aralık ayının ilk ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz" demişti.

2Asgari ücret zammında oranlar belli oluyor 2025te asgari ücret ne kadar olacak İşte son rakamlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonda Merkez Bankası’nın tahminlerine göre yılı yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacaklarını söyledi. “Asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz” ifadeleri dikkat çekti.

3Asgari ücret zammında oranlar belli oluyor 2025te asgari ücret ne kadar olacak İşte son rakamlar...

Son dönemde özellikle kamuoyunda asgari ücrete hedeflenen enflasyon mu yoksa gerçekleşen enflasyona göre mi zam yapılacağı merak konusuydu.Peki asgari ücrette süreç geçtiğimiz yıllardaki gibi mi ilerler? Zam oranı ne olacak? Refah payı gündeme gelir mi?

4‘OY BİRLİĞİ İLE BİR KARAR BEKLEMİYORUM’

‘OY BİRLİĞİ İLE BİR KARAR BEKLEMİYORUM’

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı merak ediyor. Hem en düşük maaş alan hem de diğer ücret seviyelerinde maaş alanlar kendilerine yapılacak oransal zamda bir artış bekliyorlar. Ben bu asgari ücret sürecinde üç tarafın anlaşacağı oy birliği ile bir karar beklemiyorum.

5‘KOMİSYONUN İŞİ BİR HAYLİ ZOR’

‘KOMİSYONUN İŞİ BİR HAYLİ ZOR’

Özellikle ‘hedeflenen enflasyon mu, gerçekleşen enflasyon mu?’ sorusu, işverenin ve işçi tarafının farklı beklentileri, siyasi partilerin maalesef algı yönetmek için söylediği asgari ücret rakamları komisyonun işini bir hayli zorlaştıracak.

6‘GEREKLİ MAAŞ ARTIŞI YAPILACAK’

‘GEREKLİ MAAŞ ARTIŞI YAPILACAK’

‘Hedeflenen enflasyon mu, gerçekleşen enflasyon mu?’ sorusu bu dönemde sorulmaya başlandı. Asgari ücretin normal şartlarda hedeflenen enflasyona göre yapılması gerekir, makul olan da budur. Ancak bunu yapabilmek için enflasyonun tek haneli ve makul bir seyirde devam etmesi gerekmekte. Biz üç aşamalı bir enflasyon programı uyguluyoruz. İlki dezenformasyona giriş, ikincisi de enflasyon süreci ki şu an buradayız. Üçüncüsü kalıcı düşük seviyedeki enflasyon. Hedeflenen enflasyonun ücretlerde belirleyici olabilmesi için enflasyonu tek haneye ve istikrara kavuşması gerekmekte. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman bahsetmiş olduğu gibi vatandaş enflasyon karşısında ezdirilmeyecek ve gerekli maaş artışı yapılacaktır.

7ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM OLACAK

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM OLACAK?

Gerçekleşen enflasyona göre yapılacak bir zammı konuşabiliriz ancak 2023 yılı sonu itibarıyla son altı aylık enflasyon farkı %37’ydi. Buna 12 puanlık bir refah payı artışı yapıldı. Bu 12 puanlık refah payı aslına bakarsanız 2024 yılında avans verilen bir enflasyon farkıydı. Sene sonu enflasyonun %44 olarak gerçekleşmesi halinde asgari ücrete yapılacak zam oranı bana göre %32 ile %33 seviyesinde olacaktır. %32 ile %33’lük bir artış olursa 22.440 ila 22.613 TL aralığında bir tahminim bulunmaktadır.

8REFAH PAYI MÜMKÜN MÜ

REFAH PAYI MÜMKÜN MÜ?

Bu dönemde refah payı bana göre mümkün değil. Sıkı politikasının tam anlamıyla uygulandığı bir dönemden geçiyoruz. Artışlar sınırlı olacaktır yani en az enflasyona kadar olacaktır. Tabi son kararı sayın Cumhurbaşkanı vermekle birlikte benim uygun olan politikaları dikkate aldığımda herhangi bir refah payı beklentim bulunmamaktadır.”