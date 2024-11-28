Asgari ücret zammında oranlar belli oluyor! 2025'te asgari ücret ne kadar olacak? İşte son rakamlar...

‘GEREKLİ MAAŞ ARTIŞI YAPILACAK’

‘Hedeflenen enflasyon mu, gerçekleşen enflasyon mu?’ sorusu bu dönemde sorulmaya başlandı. Asgari ücretin normal şartlarda hedeflenen enflasyona göre yapılması gerekir, makul olan da budur. Ancak bunu yapabilmek için enflasyonun tek haneli ve makul bir seyirde devam etmesi gerekmekte. Biz üç aşamalı bir enflasyon programı uyguluyoruz. İlki dezenformasyona giriş, ikincisi de enflasyon süreci ki şu an buradayız. Üçüncüsü kalıcı düşük seviyedeki enflasyon. Hedeflenen enflasyonun ücretlerde belirleyici olabilmesi için enflasyonu tek haneye ve istikrara kavuşması gerekmekte. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman bahsetmiş olduğu gibi vatandaş enflasyon karşısında ezdirilmeyecek ve gerekli maaş artışı yapılacaktır.