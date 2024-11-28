Asgari ücret zammında oranlar belli oluyor! 2025'te asgari ücret ne kadar olacak? İşte son rakamlar...
Mevcutta 17.002 TL olarak uygulanan asgari ücret, Ocak zammı ile tekrar artacak. Yeni rakam için toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına kısa bir süre kaldı. Toplantı öncesinde milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zam oranını araştırmaya başladı. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Beklentiler neler? İşte 2025 asgari ücretine ilişkin son tahminler...
• 28 Kasım 2024 - 08:24 • Son Güncelleme:
• 28 Kasım 2024 - 08:24 • Son Güncelleme: