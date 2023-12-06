Asgari ücret zammı masada! Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete geniş yer ayrılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret komisyonunun ilk toplantısı öncesi Kabine'ye bilgi verecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ TOPLANIYOR

Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddeleri, iç ve dış politikadaki gelişmeler, Gazze'deki son durum, enflasyon ve ekonomi olacak.

ANA GÜNDEM MADDESİ ASGARİ ÜCRET

Kabine toplantısında, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete geniş yer ayrılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunun 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantısı öncesi süreçle ilgili Kabine üyelerini bilgilendirecek. Kabine'nin bir diğer ekonomi maddesi enflasyonla mücadele olacak. Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı atılacak adımlar ele alınacak.

GAZZE'DEKİ SON DURUM GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda İsrail'in Gazze'de devam eden katliamları ve kalıcı ateşkes zemini yaratmak için yapılması gerekenler görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insanı yardımları masaya yatırılacak.

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